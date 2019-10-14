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14 октября 2019, 14:58

Многодетная семья Цукановых вместе с Костевич посадила у своего дома яблоню

Ирина Костевич сажает яблоню с семьей Цукановых
Ирина Костевич сажает яблоню с семьей Цукановых
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14 октября, Смолевичи /Корр. БЕЛТА/. В День матери министр труда и социальной защиты Ирина Костевич посетила многодетную семью Цукановых в Смолевичах. Все вместе они посадили яблоню на участке у дома, передает корреспондент БЕЛТА.

Ирина Костевич поздравляет Алену Цуканову с Днем матери
Ирина Костевич поздравляет Алену Цуканову с Днем матери

Таисия и Радомира
Таисия и Радомира

Арсений
Арсений

Ксения
Ксения

Николай Цуканов
Николай Цуканов

У Николая и Алены два мальчика и три девочки. Младшая дочь Радомира появилась на свет 15 июля 2019 года. Стало уже доброй традицией, что друзья, которые приезжают в гости к семье, высаживают на их участке деревья. "Значит, каждое деревце - это тоже друг", - отметила Ирина Костевич и пообещала обязательно еще раз побывать у Цукановых, когда яблонька начнет плодоносить.

Алена Цуканова с дочкой Радомирой
Алена Цуканова с дочкой Радомирой

Арсений поливет яблоню
Арсений поливет яблоню

Министр и представители местных властей вручили семье цветы, сладости и подарки, в том числе сертификат на покупку тренажера. Он будет весьма кстати, ведь Цукановы - семья спортивная. Например, старший сын Арсений, которому в октябре исполнилось 13 лет, с шести занимается в Республиканском центре олимпийской подготовки по воднолыжному спорту и уже имеет первый взрослый разряд. Параллельно мальчик играет на барабанах в музыкальной школе, учит английский язык, любит программировать и изучает робототехнику.

Николай Цуканов играет с сыновьями Елисеем и Арсением в футбол
Николай Цуканов играет с сыновьями Елисеем и Арсением в футбол

Арсений и Ксения
Арсений и Ксения

Одна из его сестер, девятилетняя Ксения, от брата не отстает. Девочка тоже занимается в центре олимпийской подготовки, где она самая юная спортсменка. Водными лыжами Ксения увлекается с четырех лет. У нее первый юношеский спортивный разряд, есть медали.

В Смолевичи Цукановы переехали в 2011 году из Минска, живут в своем доме, построенном с использованием льготного кредита. Николай работает авиадиспетчером, таких специалистов по всей стране всего 150. Алена окончила с отличием школу и Минский финансово-экономический колледж, но предпочла быть женой и мамой. У нее необычное хобби - классический балет, в Минске посещает специальные курсы. Вместе с Аленой увлечение разделяет одна из дочерей Таисия. Одиннадцатилетний Елисей - тоже творческая личность. Учится в Смолевичской гимназии и параллельно ходит в музыкальную (учится играть на флейте) и художественную школы. Многие его работы участвовали в районных выставках.

Ирина Костевич
Ирина Костевич

Цукановы много путешествуют по Беларуси, интересуются историей, восстанавливают забытые традиции, составляют свое генеалогическое древо. Об этом и многом другом они рассказали гостям, показали им небольшой фильм, который сняли для областного конкурса "Семья года Минщины - 2019". На нем, кстати, они стали призерами, заняли третье место.

В беседе с журналистами Ирина Костевич отметила, что семья Цукановых ведет очень активный образ жизни. "Дети такие талантливые - и спортом занимаются, и музыкой, и в школе хорошо учатся. Эта семья своим отношением к жизни является образцом, и действительно хотелось бы, чтобы о ней узнали", - сказала министр.

Она обратила также внимание на активность белорусских мам на рынке труда. Более 45% занятых в экономике женщин работают и воспитывают детей до 18 лет. Ирина Костевич напомнила, что в Трудовом кодексе предусмотрена норма, по которой мама с двумя детьми до 16 лет может раз в месяц взять один день на решение семейных вопросов. Многодетная мама, у которой трое и больше детей до 16 лет, имеет право на один свободный день в неделю. Параллельно в Беларуси предпринимаются меры, чтобы отцы принимали больше участия в воспитании детей. Так, с января 2020 года вступают в силу норма, по которой отцы смогут брать кратковременный, сроком до 14 дней, отпуск в первые полгода после рождения ребенка.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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Костевич Министерство труда и соцзащиты Смолевичи
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