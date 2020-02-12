Многодетные хотели бы использовать семейный капитал для покупки автомобилей Geely - представители завода

12 февраля, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Многодетные семьи предлагают предусмотреть использование семейного капитала для покупки автомобилей Geely. Этот вопрос сегодня был поднят во время встречи главы Администрации Президента Игоря Сергеенко с коллективом завода "БЕЛДЖИ", передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Сергеенко

Geely Coolray

Представители предприятия отметили, что сейчас при покупке белорусских автомобилей граждане могут пользоваться льготным кредитованием. Еще более привлекательные условия предусмотрены для многодетных семей, инвалидов I и II групп. "Мы постоянно прислушиваемся к мнению наших потребителей, в том числе потенциальных. Сейчас многие семьи хотели бы иметь возможность направлять семейный капитал в том числе на приобретение наших автомобилей", - отметили на заводе.

Работники предприятия во время встречи с Игорем Сергеенко

На предприятие обращались многодетные семьи, которым пока некуда использовать эти средства. У них, например, уже есть свое жилье, однако оно находится вдалеке от школ или детских садов. "Они нуждаются в автомобиле. В настоящий момент в стране на законодательном уровне не предусмотрена такая возможность. Но подобный опыт есть в России. Поэтому мы просим проработать этот вопрос и расширить сегмент наших покупателей", - обратились представители "БЕЛДЖИ" к Игорю Сергеенко.

Во время встречи

Глава Администрации Президента отметил, что сейчас семейный капитал можно направлять, к примеру, на улучшение жилищных условий, получение образовательных и медицинских услуг. "Покупка автомобиля - это, по сути, не целевая задача", - заметил он. Вместе с тем Игорь Сергеенко согласился, что, возможно, у некоторых семей действительно есть такая необходимость. По его мнению, каждый случай надо рассматривать индивидуально, а общее решение здесь принять непросто. "Чтобы это не стало лазейкой", - пояснил глава Администрации.

Он добавил, что этот вопрос обязательно изучат, особенно "если он идет от жизни".-0-

Фото Максима Гучека

"БЕЛДЖИ" выпустил молодежный кроссовер Geely Coolray Автомобиль показали главе Администрации Президента Игорю Сергеенко перед его встречей с коллективом предприятия.