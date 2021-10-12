Многодетные и мамы детей-инвалидов смогут получить бесплатную правовую консультацию дистанционно

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многодетные матери и мамы, воспитывающие детей-инвалидов, 14 октября в День матери могут получить бесплатную правовую консультацию по телефону, через социальные сети и мессенджеры, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минюста.
Для этого в указанный день с 10.00 до 12.00 следует отправить свой вопрос в Facebook и "ВКонтакте" Министерства юстиции, а также в чат-бот в Telegram "Вопрос юристу" @vopros_yuristu_bot. На вопросы отвечают специалисты Минюста, нотариусы и адвокаты. Ответы будут готовы в течение дня.
Перечень вопросов, по которым можно проконсультироваться, широкий: льготы и социальные гарантии матерей, административные процедуры для семей с детьми, взыскание алиментов, открытие бизнеса, трудовое, гражданское семейное, жилищное право, а также вопросы, касающиеся порядка совершения нотариальных действий и применения медиации для разрешения споров.
Для получения консультации по телефону рекомендуется познакомиться с перечнем вопросов и списком специалистов.-0-