Многодетные семьи Минска получили от БРСМ подарки к школе

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне учебного года Минская городская организация БРСМ дала старт "Неделе добра" республиканской акции "В школу с добрым сердцем", передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня столичные волонтеры движения БРСМ "Доброе сердце" поздравляли будущих первоклассников из многодетных семей с наступающим учебным годом. "Наша традиционная благотворительная акция "В школу с добрым сердцем" нацелена на помощь многодетным родителям в сборе детей в школу. А для ребят мы устраиваем праздник, чтобы они в последние деньки лета, перед тем как займут места за партами и погрузятся в учебу, зарядились хорошими эмоциями. Мы вручили 11 новоиспеченным первоклашкам укомплектованные школьными принадлежностями ранцы, а также не забыли про их старших братьев и сестер школьного возраста. Одним из приятных сюрпризов акции для ребят стала экскурсия по Минскому зоопарку, где проходило мероприятие", - рассказал первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Сергей Клишевич.

По его словам, волонтерские праздники запланированы во многих районах Минска. "Так, 29 августа акция пройдет в социально-педагогическом центре с приютом и в территориальном центре социального обслуживания населения Первомайского района, 4 сентября - в социально-педагогическом центре с приютом Фрунзенского района. С завтрашнего дня нашу инициативу подхватят все регионы страны", - отметил Сергей Клишевич.

Мероприятия республиканской благотворительной акции БРСМ "В школу с добрым сердцем" продлятся в Беларуси по 10 сентября. Задача проекта - оказать адресную социальную поддержку семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию и испытывающим трудности, а также детским интернатным учреждениям при подготовке детей-школьников к новому учебному году.-0-

Фото Минского городского комитета БРСМ