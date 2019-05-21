Многодетные семьи в Беларуси будут стоять в очереди на жилье не больше года

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, с 2021 года будут направляться на строительство жилья в течение 12 месяцев с момента постановки на учет. Предусмотрены соответствующие механизмы, сообщила журналистам в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси Ольга Верамей, комментируя план мероприятий по реализации Директивы №8 "О приоритетных направлениях развития строительной отрасли".

"Местные органы власти выделили достаточное количество земельных участков, которые могут предлагаться многодетным семьям. К 2021 году очередь будет формироваться так, чтобы в течение года с момента постановки на учет многодетные семьи могли направляться на строительство жилья", - отметила Ольга Верамей.

Планы-графики возведения жилых домов для этой категории очередников будут разрабатываться и утверждаться ежегодно. Также при формировании жилищной программы необходимо будет ежегодно вводить в эксплуатацию не менее 135 тыс. кв.м арендного жилья, в том числе за счет бюджетных средств - не менее 90 тыс. кв.м.

Определено также введение в практику страхования профессиональной ответственности проектной организации за разработанную проектную документацию.

В марте текущего года Президент подписал Директиву №8 "О приоритетных направлениях развития строительной отрасли". В середине мая постановлением Совета Министров утвержден план по ее реализации, который включает 60 мероприятий по различным направлениям.-0-

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Единую базу строительных материалов создадут в Беларуси "Предполагается, что к концу года база будет создана", - отметила начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Ольга Верамей.

Подходы к финансированию инфраструктуры городов-спутников в Беларуси изменятся Подготовлен проект указа, в котором будет определен механизм финансирования инженерных сетей и коммуникаций, объектов гарантированного социального обслуживания городов-спутников.