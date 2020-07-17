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17 июля 2020, 09:00

Многофункциональные комплексы "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев": все для работы, бизнеса и жизни!

Современная и уютная квартира, престижная работа и успешный бизнес. Можно ли получить все и сразу, просто сменив место прописки? Вполне! Благодаря многофункциональному подходу, который используется в престижных жилых комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев", это стало реальностью для многих белорусских семей.

В придачу к современному европейскому жилью в центре столицы покупатели получают здесь развитую инфраструктуру, где предусмотрены многочисленные социальные и коммерческие объекты!

А главное — приобрести недвижимость в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" можно на исключительно выгодных финансовых условиях! Например, использовать партнерский банковский кредит от "Беларусбанка" со ставкой от 3,99% в белорусских рублях на срок до 20 лет либо партнерский кредит "БНБ-Банка". Или приобрести недвижимость в беспроцентную рассрочку до 100 месяцев без справок о доходах и поручителей. Таких условий на столичном рынке недвижимости сегодня не предлагает больше никто!

Хотите еще выгодней? Тогда воспользуйтесь сервисом онлайн-бронирования квартиры на сайте застройщика bir.by — и сэкономьте еще 5 тысяч рублей! Многие уже оценили эту возможность! Или приходите в офис застройщика, который работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов — 7675.

К слову, для всех, кто неравнодушен к красоте и уникальности комплексов, которые возводит в столице застройщик, напоминаем, что начался творческий конкурс "Моя Dana".

Фотографии, видеоролики и эссе можно посвящать любому из столичных комплексов — "Маяк Минска", "Парк Челюскинцев" и "Минск Мир", а также всем трем комплексам сразу! Победители получат приятные денежные призы до 1 000 рублей, а количество призовых мест не ограничено — организаторы решили поощрить все самые талантливые работы! Продлится конкурс до 29 июля, а о его правилах можно подробнее прочитать на сайте застройщика bir.by.

Что делает комплексы "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" идеальным местом для комфортной жизни и успешного бизнеса?

В первую очередь, расположение — в центре столицы, прямо у метро и проспекта Независимости! Во-вторых, современные и удобные архитектурные решения. Жилые дома — красивые, с панорамным остеклением, дизайнерскими лобби и скоростными лифтами, квартирами свободных планировок. И никаких панелек — только каркасно-блочные технологии, позволяющие придать жилому пространству индивидуальный облик!

Комплекс "Маяк Минска"
Комплекс "Маяк Минска"

Комплекс "Парк Челюскинцев"
Комплекс "Парк Челюскинцев"

Еще один аргумент в пользу комплексов "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" — благоустроенная дворовая территория. С озеленением, современными детскими и спортивными площадками, где используется травмобезопасное покрытие, обустроены развивающие "городки" и установлены технологичные тренажеры.

Детская площадка в комплексе "Маяк Минска"
Детская площадка в комплексе "Маяк Минска"

Баскетбольный корт и детская площадка в комплексе "Парк Челюскинцев"
Баскетбольный корт и детская площадка в комплексе "Парк Челюскинцев"

Инфраструктура прокладывается одновременно со строительством домов. Улицы, проезды, велодорожки и беговые дорожки — все это будет уже готово к моменту вашего заселения. Так же как открытые автопарковки и крытые паркинги.

Одновременно строятся и общественные объекты – школы, детские сады, поликлиники и медицинские центры, спортивные сооружения.

Такое место просто не хочется покидать! И для этого есть все возможности — например, можно устроиться на работу или открыть бизнес прямо у дома!

В жилых комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" предусмотрено множество помещений коммерческого назначения. Здесь открываются кафе и рестораны, магазины и бутики, офисы туристических компаний и салоны красоты, медицинские центры и аптеки, ветеринарные клиники и тренажерные залы.

Многие уже поняли: коммерческое помещение в таком месте — инвестиция беспроигрышная! Можно реализовать собственную бизнес-идею или выгодно сдать помещение в аренду. А главное — с годами стоимость этой недвижимости только растет! Например, в комплексе "Маяк Минска" с начала строительства квадратный метр коммерческих помещений подорожал более чем в два раза!

Преимущества очевидны! Осталось выбрать — где вы хотите жить и строить успешный бизнес!

Уже завершенный элитный комплекс "Маяк Минска" идеально подходит для тех, кто выбирает активную жизнь в центре столицы!

Сегодня еще можно приобрести полностью готовые квартиры в домах комфорт-класса "Микеланджело", "Гоген" и "Рафаэль". Но всем желающим лучше поторопиться — свободных вариантов все меньше!

Дом "Микеланджело"
Дом "Микеланджело"

Лобби дома "Микеланджело
Лобби дома "Микеланджело

Дома "Гоген" и "Рафаэль"
Дома "Гоген" и "Рафаэль"

Построенный по принципу "город в городе", "Маяк Минска" предлагает своим жителям всю необходимую структуру для комфортной жизни.

Станция метро и проспект Независимости в шаговой доступности, близость МКАД и Национального аэропорта, множество маршрутов общественного транспорта. И при этом — достаточное количество парковочных мест, в том числе на огромной стоянке у Национальной библиотеки, и вместительный подземный паркинг.

Кроме того, рядом с Домом милосердия строится торговый центр с паркингом на 699 машин, здесь же предусмотрены места для мойки автомобилей. Его сдача запланирована уже в этом году!

Современная школа и два детских сада — важный фактор для тех, у кого есть дети. А в нескольких шагах — лесопарк и набережная Слепянской водной системы для прогулок всей семьей!

Школа
Школа

Новый детский сад с бассейном и прекрасными игровыми площадками
Новый детский сад с бассейном и прекрасными игровыми площадками

"Маяк Минска" идеально подойдет и для вашего успешного бизнеса! Здесь расположено большое количество коммерческих помещений, которые можно выбрать как на сайте bir.by, так и в офисе продаж застройщика.

Например, в галерее "Променад", которой заканчивается пешеходный бульвар Пикассо, уже открыто несколько десятков "точек" — от магазинов до кафе домашней кухни. Но свободные варианты еще есть!

Красивейшая пешеходная улица города — бульвар Пикассо
Красивейшая пешеходная улица города — бульвар Пикассо

Мультимедийный фонтан "Дана Танец"
Мультимедийный фонтан "Дана Танец"

Коммерческие помещения расположены и на двух первых этажах самого бульвара Пикассо. Их владельцы смогли реализовать самые различные свои бизнес идеи — от продовольственного супермаркета до магазинов игрушек, от салонов красоты до кондитерских. И вы также можете присмотреть себе здесь офис!

В галерее "Променад", которой заканчивается пешеходный бульвар Пикассо, открыто несколько десятков "точек" — от магазинов до кафе домашней кухни
В галерее "Променад", которой заканчивается пешеходный бульвар Пикассо, открыто несколько десятков "точек" — от магазинов до кафе домашней кухни

Также в "Маяке Минска" для удобства ведения бизнеса построен "Дана Центр", а для всех горожан и гостей столицы — самый большой в стране торгово-развлекательный центр "Дана Молл".

Бизнес-центр Dana Center
Бизнес-центр Dana Center

Торгово-развлекательный центр Dana Mall
Торгово-развлекательный центр Dana Mall

Двухэтажный торговый центр есть и в стилобате дома "Микеланджело". Готовые коммерческие помещения здесь очень быстро находят новых хозяев — открыть магазин или салон с видом из витрин на Национальную библиотеку не только престижно, но и выгодно!

Двухэтажный торговый центр в стилобате дома <a href="https://bir.by/page/real-estate/mm/object/dom-5/" target="_blank">"Микеланджело"</a>
Двухэтажный торговый центр в стилобате дома "Микеланджело"

Обратите внимание и на стилобат домов "Гоген" и "Рафаэль" — здесь также еще есть возможность купить помещение коммерческого назначения и начать собственный бизнес или выгодно сдать его в аренду!

В стилобате домов "Гоген" и "Рафаэль" еще есть возможность купить помещение коммерческого назначения
В стилобате домов "Гоген" и "Рафаэль" еще есть возможность купить помещение коммерческого назначения

А теперь о "Парке Челюскинцев"! Экологичный и престижный жилой комплекс привлекает уникальным расположением — одновременно в центре столицы и в окружении природы. Для комфорта и безопасности жителей предусмотрены приватная огороженная территория с системой видеонаблюдения, два детских сада, автостоянки и паркинги.

Планируется, что строительство "Парка Челюскинцев" будет полностью завершено в 2021 году. И многие уже спешат приобрести здесь квартиру! Тем более что в продаже находится очень привлекательный вариант — полностью готовый дом №7, расположенный в первой линии комплекса от границ парка. Только представьте, какой вид будет открываться из ваших окон!

Дом №7
Дом №7

Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство
Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство

Приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками
Приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками

Просторное и светлое лобби в эко-стиле
Просторное и светлое лобби в эко-стиле

Дом №7 расположен в первой линии комплекса от границ парка, в глубине комплекса
Дом №7 расположен в первой линии комплекса от границ парка, в глубине комплекса

Комплекс "Парк Челюскинцев" построен на границе настоящего лесного массива в центре города — более 170 гектаров, если посчитать вместе парк и Ботанический сад. Это гораздо больше Гайд-парка в Лондоне или Люксембургского сада в Париже. В парке оборудованы спортплощадки, а для детей — многочисленные аттракционы и Детская железная дорога.

Жители комплекса в любой момент могут прогуляться по аллеям парка, а для детей — многочисленные аттракционы и Детская железная дорога
Жители комплекса в любой момент могут прогуляться по аллеям парка, а для детей — многочисленные аттракционы и Детская железная дорога

При этом рядом — сразу две станции метро и проспект Независимости. В непосредственной близости вся инфраструктура центра — школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. А велодорожка размечена у самого выхода из подъезда!

Практически рядом расположены спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом, а также футбольные поля, теннисные корты, а в самом парке — спортивный городок с волейбольной площадкой.

Для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!
Для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!

В общем, у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности для активного и здорового образа жизни! И самое широкое поле деятельности для бизнеса!

В доме "Вог", который был введен в строй на первом этапе строительства, уже вовсю работают кафе и магазинчики.

В строящемся доме №1 первые два этажа — это вообще сплошной ряд помещений коммерческого назначения с выходом на проспект Независимости. Здесь расположены административно-торговые помещения площадью от 12 до 300 квадратных метров. В центре города такие помещения могут принести отличные дивиденды!

В доме №1 первые два этажа — сплошной ряд помещений коммерческого назначения с выходом на проспект Независимости
В доме №1 первые два этажа — сплошной ряд помещений коммерческого назначения с выходом на проспект Независимости

По соседству, на улице Макаенка, строится торговый центр с паркингом, в котором будут предусмотрены места для 999 автомобилей. Он будет сдан уже в нынешнем году.

Что вы выберете? Уже готовый яркий и динамичный "Маяк Минска" или практически завершенный экологичный и комфортный "Парк Челюскинцев"? Решать вам! И вам определять, каким будет ваше жилье, ваша работа и ваш новый успешный бизнес!

А выгодные условия от застройщика помогут осуществить планы!

При покупке квартир можно использовать невероятно выгодный партнерский кредит "Беларусбанка" "Ипотека с нами". В первый год ставка по кредиту составит 3,99%, во второй и третий — 9%, в последующие годы — 13,61%. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях.

Также отличный вариант — партнерская кредитная программа "Белорусского народного банка". При оплате клиентом 50% стоимости квартиры банк предоставит кредит под 0,01% сроком на один год. Кредиты выдаются в белорусских рублях на срок до 20 лет. Ставка — от 11,99% до 13,5% в зависимости от срока кредита от 5 до 20 лет.

А еще при покупке квартир в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика на 100 месяцев. При этом первоначальный взнос — всего от 30%. Справки о доходах и поручители для оформления договора не потребуются — нужен только паспорт!

На сайте застройщика bir.by вы можете изучить различные варианты квартир и коммерческой недвижимости, включая метраж, цену, расположение, и забронировать приглянувшийся вариант, не выходя из дома!

Напоминаем, что покупка квартиры в любом из комплексов онлайн — это реальная возможность сэкономить 5 тысяч рублей!

И, конечно, приобрести квартиру или помещение для вашего бизнеса в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" вы можете в офисе продаж застройщика, который работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Специалисты отдела продаж с удовольствием ответят на все вопросы, связанные с покупкой жилой и коммерческой недвижимости. И подскажут наилучшие варианты!

Также вы можете обратиться за консультацией к региональным менеджерам сразу в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске и Молодечно.

Номер для связи через мобильных операторов — 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Недвижимость в престижных комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" — ваша выгодная инвестиция в будущее!

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