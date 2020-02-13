Многофункциональные центры админпроцедур создадут в Щучине, Могилеве и Минске

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многофункциональные центры административных процедур создадут в Щучине, Могилеве и Минске, сообщил журналистам министр юстиции Олег Слижевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы наметили в ближайшее время реализовать три пилотных проекта по созданию многофункциональных центров административных процедур. Для этого выбраны Щучин, Могилев и Минск. То есть проекты будут реализованы на трех уровнях - районном, областном и в столице. Попробуем показать, каким образом должна быть организована работа по оказанию многих услуг в одном и том же месте", - сказал Олег Слижевский.

Минюст работает над совершенствованием административных процедур. В частности, реализует совместный проект с представительством Европейского союза в Беларуси, которое оказывает экспертную помощь, делится международным опытом.

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