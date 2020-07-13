Многофункциональные умные окна разработали ученые БГУ

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умные окна разработали ученые БГУ. Авторами выступили сотрудники лаборатории оптики конденсируемых сред НИИ прикладных физических проблем им. А.Н.Севченко БГУ под руководством заведующего Валерия Лапаника. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Новация не имеет аналогов на постсоветском пространстве. Схожая технология применяется только в КНР, но она дороже, уступает белорусскому образцу по надежности, долгосрочности использования.

Изобретение представляет собой жидкокристаллические панели, которые в зависимости от внешних факторов из прозрачных переходят в матовые и наоборот. Светопропускаемость сохраняется при любом состоянии. Управляются умные окна переменным электрическим полем, поступающим из специального блока. Он подает необходимый сигнал для переключения панели из одного состояния в другое", - рассказали в пресс-службе.

Умные окна можно использовать как альтернативу обычным стеклянным. Инновационная разработка защищает помещение от попадания солнечного света, проникновения ультрафиолетового излучения и частично блокирует инфракрасное. Это позволяет пользователю отказаться от штор и жалюзи. Новацию ученых БГУ можно использовать как информационное табло, заменяя бумажные ценники в торговых центрах. Это позволит дистанционно изменять стоимость и наименование товара по всей торговой точке с централизованного блока управления на компьютере.

Специфика умных окон позволяет применять их в качестве автомобильного солнцезащитного козырька и табло на панели управления. При попадании солнечного света идет автоматическое затемнение места на козырьке, куда направлен взгляд водителя. Работа этой функции поддерживается за счет электроники, отслеживающей положение глаз, и программного блока управления. Конкурентными характеристиками окон также являются срок службы более 10 лет, возможность изготовления на гибких подложках, повышенная устойчивость к перепадам температур, экономное потребление электричества. Область применения умных окон может быть расширена за счет использования их внутри офисных помещений, а также в самолетах.-0-