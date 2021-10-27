Многофункциональный комплекс Minsk World: концепция 15-минутного города – особый комфорт для вас и ваших детей!

Внимание к детям – осознанный акцент в многофункциональном комплексе Minsk Word. Именно дети – наше будущее!

Архитекторы комплекса понимают, что недвижимость в молодом и развивающемся районе в первую очередь заинтересует семьи с детьми, поэтому детская инфраструктура должна быть исключительно качественной и полезной.

Комплекс активно застраивается!

К концу 2021 года планируется сдать детский сад в квартале "Южная Европа", во втором квартале 2022 года – школу в квартале "Чемпионов". Всего в комплексе запланировано возведение 7 школ и 13 детских садов.

Только представьте: вам не придется тратить время на дорогу в детский сад или школу! 5 минут – и вы на месте! О таком комфорте многие жители мегаполиса только мечтают, а у вас есть реальная возможность воплотить мечту в жизнь!

Обращайтесь к нашим специалистам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719. А лучше приходите в наши офисы продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.

Вот какой детский сад получился в квартале "Южная Европа"

До сдачи объекта остались считанные дни!

Благодаря концепции "15-минутного города", по которой возводится многофункциональный комплекс Minsk Word, дети и подростки смогут:

1. Учиться и развиваться

Кроме 13 детских садов и 7 школ, в комплексе запроектированы детская и взрослая поликлиника, появятся кафе и магазины. Если будет необходимость, в любую точку города можно быстро добраться на наземном транспорте, метро или машине.

Детский сад возле дома "Диадема" в Minsk World

Этим детским садом уже пользуются жильцы Minsk World

2. Развлекаться

На первых этажах многих домов находятся административно-торговые помещения. Здесь появятся кафе и магазины, образовательные и спортивные студии, музыкальные школы и другие объекты социальной инфраструктуры.

В центре комплекса появится Деловой квартал МФЦ, рядом с которым – торгово-развлекательный центр с кинотеатром, фудкортом и прочими интересными локациями. Сюда можно будет добраться пешком из любого квартала и провести время с пользой.

Такими будут пять башен МФЦ

Рядом с МФЦ появится крупный торгово-развлекательный центр

3. Заниматься спортом

На территории каждого квартала – современные, яркие и безопасные спортивные и игровые площадки, а по всему комплексу пролегают велодорожки.

Транзитное движение машин полностью исключено, а значит ребенка можно спокойно отпускать на площадку!

Игровая площадка возле дома "Стамбул" в квартале "Южная Европа"

Спортивные площадки в квартале "Африка"

Спортивные тренажёры в квартале "Центральная Европа"

Скейт-парк в квартале "Азия"

4. Проводить время на свежем воздухе

Внутри комплекса запроектирован свой островок природы - шикарный парк с фонтанами, зонами отдыха и выгула домашних животных. Здесь будет комфортно проводить время всей семьей и встречаться с друзьями.

Таким запроектирован парк в центре комплекса

Здесь будет много спортивных площадок и зон отдыха

5. Отдыхать и быть наедине с собой

Все квартиры – свободной планировки, площадью от 28 до 78 квадратных метров, высота потолков варьируется от 2,7 до 3 метра. Благодаря этому, практически в каждой квартире, кроме самых маленьких, можно организовать небольшую детскую комнату и предоставить ребенку личное пространство.

Во всех домах комплекса – панорамные окна. В помещения попадает в два раза больше света, а значит легче наладить режим сна и бодрствования, необходимый для здоровья.

Лобби дома "Каир" в квартале "Африка"

Лобби дома "Стамбул" в квартале "Южная Европа"

Хотите подарить вашему ребенку счастливое детство? Тогда ваш выбор – многофункциональный комплекс Minsk Word!

Чтобы приобрести недвижимость в Minsk Word, обращайтесь к нашим специалистам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719.

А лучше приходите в офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши специалисты работают в 46 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Логойск, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

Minsk Word – идеальное место для вас и ваших детей!

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