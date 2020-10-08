Многолюдные акции по выходным могут спровоцировать лавинообразное заражение COVID-19 - Шевцов

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многолюдные несанкционированные акции по выходным могут спровоцировать лавинообразное инфицирование коронавирусом. Такое мнение выразил главврач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов в программе "Новости 24 часа" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Это очень серьезная опасность для распространения инфекции, потому что люди могут не только сами заразиться. Это может спровоцировать лавинообразное течение заболеваемости", - сказал Дмитрий Шевцов.

По его мнению, подъем заболеваемости в значительной мере зависит от того, насколько серьезно люди будут относиться к средствам индивидуальной защиты и профилактики.

"На первое место я бы поставил ношение масок, на второе - социальное дистанцирование, на третье - обработку рук. То есть все тот же алгоритм, о котором говорили медики в ожидании первой волны. Мы должны защищать себя и других, избегать массовых мероприятий, обязательно надевать маски в общественном транспорте, пользоваться средствами для обработки рук. Это элементарные меры, которые помогли многим не заболеть во время первой волны и помогут избежать заражения во время второй", - считает главврач.

Он отметил, что все медучреждения города готовы к очередной встрече с CОVID-19: "У нас достаточно средств индивидуальной защиты, в каждой клинике существует запас этих средств минимум на 1,5 месяца. В достаточном количестве лекарств. Выйдя из первой волны, мы сделали работу над ошибками. И в принципе для медиков это уже не стресс - работа с CОVID-19".

"Когда участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией не только система здравоохранения, не только государство, но и сам человек, получается хорошая команда, когда каждый заботится о себе и коллективно заботится о каждом. Это имеет самый главный эффект, а не карантинные мероприятия", - резюмировал Дмитрий Шевцов.-0-