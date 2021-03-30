МНС: электромобили освобождены от транспортного налога до конца 2025 года

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электромобили освобождены от транспортного налога до конца 2025 года. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции "Транспортный налог для физических лиц в Беларуси. Особенности уплаты в 2021 году" начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не будут уплачивать транспортный налог владельцы транспортных средств категории М1, М1G (легковые электромобили и легковые электромобили повышенной проходимости), приводимые в движение исключительно электродвигателем. Такая льгота предоставлена до 31 декабря 2025 года", - сказал Андрей Ковалевский.

Не признаются предметом налогообложения транспортные средства, которые имеют год выпуска 1991-й и ранее. Также налогом не облагаются транспортные средства, специально оборудованные для использования инвалидами.

Еще одна категория - транспортные средства, снятые с учета до 1 июля 2021 года. По ним даже за несколько месяцев владения в текущем году не будет начисляться транспортный налог.

Если транспортное средство прошло гостехосмотр, получен допуск к участию в дорожном движении, уплачена госпошлина, транспортный налог будет начисляться только по завершению срока действия такого допуска.

Налоговый кодекс предусматривает два случая, когда ставка транспортного налога понижается. "Если транспортное средство зарегистрировано за инвалидом 1-й или 2-й группы, ветераном ВОВ, лицом, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, или лицом, которое имеет право на пенсию со снижением такого возраста, ставка налога уменьшается на 50%. Но при одном важном условии: у данного физического лица должно быть действительное водительское удостоверение соответствующей категории. Например, если за пенсионером зарегистрирован легковой и грузовой автомобили, а у него водительское удостоверение категории В, то по легковому авто ставка будет снижена на 50%, по грузовому будет без понижения", - отметил начальник управления.

Для инвалидов 3-й группы предусмотрено понижение ставки на 25%, но также при наличии действительного водительского удостоверения соответствующей категории.

Налоговым кодексом местным органам власти предоставлено право освобождать любого плательщика (физлицо) от уплаты транспортного налога в связи с нахождением такого человека в трудной жизненной ситуации.

Андрей Ковалевский напомнил: транспортный налог будет уплачиваться по завершению календарного года, в срок до 15 ноября года, следующего за отчетным. Т.е. транспортный налог за 2021 год подлежит к уплате до 15 ноября 2022 года на основании извещения, которое будут направлять налоговые органы до 1 сентября 2022 года.

"В 2021 году введена особенность - авансовый платеж по транспортному налогу. Его будут вносить те плательщики, у которых на 1 января 2021 года отсутствовало разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, по которому ранее была уплачена госпошлина. Они будут обязаны к 15 декабря на основании извещения налогового органа заплатить авансовый платеж по транспортному налогу", - рассказал представитель МНС.

Ставки авансового платежа фиксированные, составляют одну базовую величину за авто (сейчас 1 БВ - Br29), за мотоцикл и прицеп - Br20. В следующем году такие плательщики проведут доплату транспортного налога до общеустановленных ставок.-0-