МНС не исключает новых ограничений по местам для казино в Беларуси

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам не исключает введения новых ограничений по расположению казино в Беларуси. Об этом сегодня сообщил заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич, представляя в Палате представителей проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях об онлайн-казино, передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект, который депутаты приняли сегодня в первом чтении, обеспечивает соблюдение требований указа №305 "О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса".

Скорее всего, при подготовке следующих изменений в законодательство будут рассматриваться вопросы по ограничению мест расположения игорных заведений. Сейчас их нельзя размещать в жилых домах, учреждениях образования, здравоохранения. "МНС изучает предложения по поводу ограничения мест расположения игорных заведений. В последующем, при очередных изменениях законодательства, если будет такая необходимость, министерство внесет соответствующие предложения", - отметил Владимир Муквич.

В качестве примера он привел инициативу ограничить размещение игорных заведений вблизи социальных объектов.

Как сообщалось, в принятом сегодня проекте закона в новой редакции излагается ст.12.11 КоАП (нарушения законодательства в сфере игорного бизнеса). Ряд составов административных правонарушений (например, организация и проведение запрещенных азартных игр) сохранен. Это обусловлено объективной необходимостью и направлено на защиту прав и законных интересов граждан и государства. В то же время проектом закона исключаются неактуальные и вводятся новые составы административных правонарушений. Что касается новелл, то речь идет об использовании для организации или проведения азартных игр оборудования, не состоящего на учете в специальной компьютерной кассовой системе, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса, регистрации в спецсистеме недостоверных сведений о сумме принятых средств, переведенных электронных денег для участия в азартной игре, принятых ставках, выплаченных выигрышах (возвращенных несыгравших ставках), либо сведений, не позволяющих идентифицировать человека, получившего средства (электронные деньги) от организаторов азартных игр.

Не соблюдение запрета по допуску самоограниченных лиц - одно из наиболее распространенных в сфере игорного бизнеса нарушений. Учитывая его характер, общественную опасность и то, что физическим лицам наносится ущерб, в том числе имущественный, предложено закрепить административную ответственность за допуск в казино, онлайн-казино людей, сведения о которых включены в перечень лиц, ограниченных в посещении игорных заведений, а также тех, кто не достиг 21-летнего возраста. За это предполагается штраф в размере до 20 базовых величин (сейчас БВ составляет Br25,5).

Указом №305 легализован такой вид деятельности, как организация и проведение азартных игр в интернете посредством содержания виртуального игорного заведения (онлайн-казино). Для этого установлены особенности лицензирования и налогообложения этой деятельности, а также определены требования и условия. Это обусловлено необходимостью выстраивания эффективной модели государственного регулирования деятельности в сфере игорного бизнеса, включая деятельность по содержанию онлайн-казино, защиты интересов государства и физических лиц. Кроме того, для минимизации вредных последствий участия в азартных играх увеличен возрастной ценз для посещения игорных заведений, в том числе виртуальных, и участия в азартных играх с 18 до 21 года. Введен также запрет для посетителей игорных заведений, виртуальных казино предоставлять другим игрокам деньги для участия в азартной игре.-0-