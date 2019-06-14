МНС обновило сервис с данными о задолженности по налогам в бюджет

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам представило новую версию электронного сервиса "Сведения о задолженности по налоговым платежам в бюджет", сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Интернет-ресурс предназначен для поиска и просмотра информации о наличии задолженности по состоянию на первое число каждого месяца, а также о дате погашения долга, допущенного в 2019 году.

У пользователей появилась возможность в условиях поиска указать УНП плательщика либо его наименование (часть наименования), либо фамилию, имя, отчество (часть) физического лица (индивидуального предпринимателя). Если условия не будут указаны, информация отобразится по всем плательщикам, которые допустили задолженность по налогам, сборам (пошлинам) и пеням по состоянию на первое число заданного периода.-0-