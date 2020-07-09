МНС пояснило, надо ли плательщику подтверждать свое право на льготу

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надо ли плательщику подтверждать свое право на льготу, рассказала заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

По словам замминистра, благодаря тому, что госорганы договорились о взаимодействии, налоговый орган имеет возможность получать сведения о пенсионерах, инвалидах. "Когда информация собрана в электронном виде, она достоверная, из официальных источников других госорганов. Налогоплательщику не нужно приходить в налоговый орган и показывать документ, потому что такие сведения в электронном виде уже поступили, они правильные и точные. Налоговый орган, рассчитав налог на недвижимость, земельный налог, сразу предоставляет льготу плательщику. Подтверждения никакого не нужно", - рассказала Светлана Шевченко.

Она также пояснила, что такое льгота по имущественному налогу: "Это стопроцентное освобождение от уплаты налога. Около 3 млн граждан являются плательщиками имущественных налогов, а ведь налоги уплачивают около 1,5 млн - половина. Почему? Основная категория льготников - это пенсионеры, которым принадлежат жилые дома, это сельская местность, также учитываются инвалиды первой и второй групп, участники Великой Отечественной войны, многодетные семьи".

Что касается налога на недвижимость, здесь право на льготу имеют сельчане - владельцы жилого дома. Также те, кто живет в сельской местности и работает в сельскохозяйственных организациях или организациях образовательной, социальной сферы, имеют право на льготы в отношении объектов недвижимости.

"Да, категория плательщиков с правом на льготу большая, но это все социальная защита граждан, тех, кто не обладает большими источниками доходов", - добавила Светлана Шевченко.-0-

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