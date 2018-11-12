МНС предлагает обсудить проект изменений в правовое регулирование игорного бизнеса

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам вынесло на общественное обсуждение проект постановления "Об изменении постановлений Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по вопросам правового регулирования игорного бизнеса", сообщили БЕЛТА в МНС.

Проект постановления разработан во исполнение плана мероприятий по реализации указа от 7 августа 2018 года №305 "О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса". Документ нацелен на совершенствование системы внутреннего контроля в игорных заведениях для недопущения умышленного или невольного вовлечения организаторов азартных игр в процесс легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения.

В Беларуси с 1 апреля 2019 года появится новый вид деятельности в сфере игорного бизнеса - содержание виртуального игорного заведения. В связи с этим проект постановления расширяет и уточняет перечень критериев выявления и признаков подозрительных финансовых операций. В их числе хранение участником финансовой операции в течение трех и более месяцев денежных средств на игровом счете без фактического участия в азартных играх, а также несоответствие финансовых операций источникам и размерам его дохода или экономической ситуации в стране.

Проект документа также вносит дополнения в инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого организаторами азартных игр. Так, организаторы азартных игр будут не только разрабатывать и реализовывать процедуры управления рисками, связанными с легализацией полученных преступным путем доходов, но и проводить самооценку вовлеченности в проведение подозрительных операций.

Подробнее с проектом постановления можно ознакомиться на официальном сайте МНС в разделе "Общественное обсуждение законопроектов".

Предложения по проекту будут приниматься по 16 ноября на электронный ящик uklib@nalog.gov.by.-0-