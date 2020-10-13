МНС предлагает уточнить требования к правилам внутреннего контроля организаторов азартных игр

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам предлагает уточнить требования к правилам внутреннего контроля организаторов азартных игр. Соответствующий проект постановления МНС вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Проектом постановления предлагается уточнить и конкретизировать отдельные требования, предъявляемые к правилам внутреннего контроля организаторов азартных игр с учетом опыта соблюдения организаторами азартных игр законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ).

Предусмотрено расширение понятийного аппарата, определение порядка утверждения правил внутреннего контроля, уточнение основных принципов организации системы внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ. Предлагается также определить обязательные способы проверки сведений о клиентах.

Организатор общественного обсуждения - Министерство по налогам и сборам. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме или направить организатору общественного обсуждения по 23 октября на электронный адрес uklib@nalog.gov.by с пометкой "Обсуждение постановления".-0-