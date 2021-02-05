МНС предлагает ужесточить ответственность за выдачу зарплат в конвертах

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам предлагает усилить ответственность за зарплаты в конвертах, сообщил глава этого ведомства Сергей Наливайко на заседании коллегии МНС, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже в самое ближайшее время в рамках внедряемой системы управления рисками мы должны выработать наиболее действенные механизмы выявления скрытых доходов и комплекс мер по их минимизации. Необходимо критически переосмыслить накопленный нами опыт и выработать предложения по совершенствованию законодательства, в том числе предусматривающие усиление ответственности как работодателей, так и работников, согласных работать в теневой экономике", - отметил Сергей Наливайко.

Министр напомнил, что с 2021 года Налоговый кодекс дополнен положениями, которые нацелены на стимулирование физлиц к раскрытию информации о работодателях, которые не обеспечивают прозрачность оплаты труда.

"Особую актуальность данное направление в работе налоговых органов приобретает в свете поручения главы государства о пресечении фактов выплаты зарплаты в конвертах и наведении порядка в этой сфере", - подчеркнул он.

По словам министра, основной источник для выплаты зарплаты в конвертах - скрытая выручка. Подавляющее количество организаций, где зарплата ниже минимального уровня (что минимизирует их обязательства по подоходному налогу), - в розничной торговле и сфере услуг.-0-

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