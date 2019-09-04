МНС предупреждает плательщиков о вредоносной рассылке

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам предупреждает плательщиков о вредоносной рассылке якобы от имени министерства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МНС.

"На электронные адреса плательщиков поступают сообщения с электронного адреса nalog.gov@tut.by (якобы от имени Министерства по налогам сборам), которые содержат вредоносное программное обеспечение. МНС просит проявлять бдительность при использовании электронной почты и внимательно смотреть на отправителя, который использует в своем электронном адресе доменное имя налоговых органов", - отметили в министерстве.

МНС напоминает, что рассылка сообщений и оповещений происходит только через центр информирования плательщиков с использованием доменного имени @nalog.gov.by.-0-