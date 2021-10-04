МНС рассказало, кому дополнительно с 10 октября нужно иметь кассовое оборудование

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам рассказало, при осуществлении какой деятельности субъектам хозяйствования нужно использовать кассовое оборудование, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

"В соответствии с постановлением Совета Министров и Национального банка от 7 апреля 2021 года № 203/4 с 10 октября возникает обязанность применения кассового оборудования при торговле непродовольственными товарами на ярмарках, на торговых местах на рынках; осуществлении разносной торговли плодоовощной продукцией; выполнении работ, оказании услуг вне постоянного места осуществления деятельности (за исключением территории сельской местности); осуществлении обучения несовершеннолетних; оказании услуг по предоставлению жилых помещений (их частей) в общежитии и найму жилых помещений, садовых домиков, дач, в том числе для краткосрочного проживания", - отметили в МНС.

В перечисленных выше случаях субъектам хозяйствования необходимо заблаговременно приобрести кассовые суммирующие аппараты либо программные кассы; заключить с республиканским унитарным предприятием "Информационно-издательский центр по налогам и сборам" гражданско-правовой договор на регистрацию и информационное обслуживание кассового оборудования в системе его контроля.

Информация о моделях аппаратов, разрешенных к использованию на территории Беларуси, содержится в Государственном реестре моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем на сайте Государственного комитета по стандартизации.

На сайте Информационно-издательского центра по налогам и сборам можно узнать информацию об операторах программных кассовых систем, программных кассовых системах и программных кассах, допущенных к использованию на территории Беларуси.

"При этом предварительно субъектам хозяйствования, намеревающимся использовать кассовый аппарат, необходимо заключить договор с центром технического обслуживания и ремонта кассовых аппаратов на техническое обслуживание и ремонт кассового аппарата; намеревающимся использовать программную кассу необходимо заключить договор с оператором программной кассовой системы", - рассказали в министерстве.

Там также отметили, что отсутствие кассового оборудования либо его не использование при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг в случаях, когда его применение обязательно, в соответствии со статьей 13.15 КоАП влечет штраф в размере до пятидесяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя - до ста базовых величин, а на юридическое лицо - до двухсот базовых величин.

Кроме того, индивидуальным предпринимателям, не имеющим текущего (расчетного) счета в банке, которым с 10 октября необходимо использовать кассовое оборудование, нужно открыть такой счет в соответствии с требованиями пункта 1 указа от 22 февраля 2000 года № 82 "О некоторых мерах по упорядочению расчетов в Республике Беларусь". -0-