МНС: самый большой подоходный налог за 2019 год для физлица составил Br10,6 млн

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый большой предъявленный подоходный налог в Беларуси за 2019 год для физлица составил Br10,6 млн, сообщила заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"В текущем году подали налоговые декларации по подоходному налогу более 31 тыс. граждан. К уплате им предъявлено свыше Br76 млн. Наибольшая сумма налога, предъявленная гражданину, - Br10,6 млн. Как правило, такие суммы получают в качестве доходов от дивидендов", - сообщила Светлана Шевченко.

Замминистра напомнила, что в этом году в соответствии с указом №143 "О поддержке экономики" срок предоставления деклараций был продлен до 30 апреля (изначально срок был до 31 марта). "Ввиду не очень благоприятной эпидемиологической обстановки была такая ситуация, когда ряд граждан оказались за границей, им надо было предоставить декларацию, а уложиться в срок они не могли", - пояснила замминистра. Более 2 тыс. граждан представили декларации с 31 марта до 30 апреля в добровольном порядке и были освобождены от ответственности за несвоевременность их предоставления.

По словам Светланы Шевченко, налоговая служба приняла все меры, чтобы уведомить плательщиков о необходимости предоставления декларации. Она обратила внимание на то, что граждане предварительно могут заполнить электронную декларацию. "Гражданин может зайти в свой личный кабинет на сайте налоговой службы и ознакомиться с теми доходами, информацией о которых владеет налоговый орган, - пояснила замминистра. - Если гражданин согласен с этой информацией, декларация в электронном виде поступает в налоговый орган. В свою очередь налоговый орган отправляет извещение на уплату налога, и гражданин в личном кабинете может исполнить свои обязательства и уплатить налог".-0-

МНС разъяснило нюансы налогообложения доходов от оказываемых через интернет услуг Заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко посоветовала всем гражданам, которые получают доходы посредством сети Интернет, при наличии вопросов обязательно обращаться в налоговую службу, чтобы выяснить, необходимо ли платить налоги.

Продажа выпечки и репетиторство - МНС назвало самые популярные виды деятельности среди самозанятых Более 30 тыс. самозанятых уплачивают налог в Беларуси. Среди них много тех, кто занимается реализацией готовой кулинарной продукции, хлебобулочных изделий. Именно это направление получило большое развитие.

Единый налог по сниженной из-за пандемии ставке платят более 39 тыс. ИП Указом №143 "О поддержке экономики" областным Советам депутатов и Мингорсовету было рекомендовано уменьшить в два раза ставки единого налога для ИП и физлиц.

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