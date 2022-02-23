Мобильное приложение "Твой участок" запустило БРСМ совместно с БГУИР

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи совместно с Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники запустило мобильное приложение "Твой участок!". Об этом БЕЛТА сообщили в ЦИК.

Бесплатное приложение поможет белорусам узнать адрес своего участка и контактный телефон участковой комиссии по референдуму, ознакомиться с проектом изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, а также с официальными новостями текущей электоральной кампании.

Приложение доступно на платформе iOS, а также по ссылке: referendum.bsuir.by

В ближайшее время приложение также появится на платформе Android.-0-