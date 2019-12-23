23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики скорости убрали с дорог в Беларуси с 19 декабря, об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в СЗАО "Безопасные дороги Беларуси".

"Это решение ГАИ - с 19 декабря приостановлена работа мобильных систем", - рассказали в компании. Всего же датчиков фотофиксации в стране 540. Из них мобильных - всего 57.

ГАИ пока не комментирует это решение, однако 19 декабря в МВД со ссылкой на начальника УГАИ Дмитрия Корзюка сообщали, что "в течение ближайшего времени сотрудники ГАИ и владельцы дорог (Минтранс, облисполкомы и Мингорисполком) проведут ревизию дорожных знаков и с учетом детального анализа происшествий, связанных с нарушением скорости движения, внесут соответствующие корректировки в работу приборов по измерению скорости".

Министром внутренних дел Юрием Караевым тогда же были даны рекомендации сотрудникам Госавтоинспекции "максимально организовать предупредительную работу с участниками дорожного движения и дифференцировано подходить к каждому конкретному случаю".

"Безопасные дороги Беларуси" является оператором Единой системы фотофиксации нарушений скоростного режима и осуществляет фотофиксацию превышений скорости движения специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме. Подразделения МВД в свою очередь занимаются ведением административных процессов по фактам зафиксированных правонарушений.-0-