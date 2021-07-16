Мобильные группы по охране труда за июль выявили 1,7 тыс. нарушений в сельхозорганизациях Беларуси

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные группы райисполкомов и Департамента государственной инспекции труда выявили за первую половину июля свыше 1,7 тыс. нарушений требований безопасности в сельхозорганизациях Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

С начала уборочной кампании в Беларуси Департамент государственной инспекции труда с областными и районными исполнительными комитетами принимают дополнительные меры для охраны труда в сельскохозяйственных организациях. "Эксплуатация неисправной сельхозтехники, нарушение требований безопасности при ее обслуживании или ремонте стали во время уборочной кампании в прошлом году основными причинами травмирования людей. Чтобы предотвратить подобные происшествия, до начала и во время работ в сельхозорганизациях проводятся профилактические мероприятия, а во время уборочной практическую помощь в охране труда руководителям сельхозорганизаций оказывают мобильные группы райисполкомов при участии государственных инспекторов департамента. Так, за первую половину июля они провели более 200 обследований сельхозорганизаций, по результатам которых руководителям рекомендовано устранить свыше 1,7 тыс. нарушений требований безопасности", - рассказали в ведомстве.

Чаще всего отмечаются эксплуатация транспортных средств и другого оборудования без защитных ограждений движущихся (вращающихся) частей, отсутствие либо неисправность защитных решеток на завальных ямах зерносушильных комплексов, а также недостаточное обеспечение работников необходимыми средствами индивидуальной защиты либо неиспользование их специалистами.

Помимо этого, за первую половину июля по рекомендациям мобильных групп из-за нарушений охраны труда также приостанавливалась эксплуатация 50 единиц механизмов и оборудования. По требованию государственных инспекторов департамента работодатели отстранили от работы 149 сотрудников, которые не прошли медицинский осмотр либо не использовали средства индивидуальной защиты.

Как отметили в ведомстве, мобильные группы по обеспечению безопасных условий на сельхозпредприятиях будут действовать в течение всей уборочной кампании.-0-