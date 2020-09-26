Мобильные операторы Беларуси и России не договорились об антифродовой работе для отмены роуминга

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные операторы Беларуси и России пока не договорились по антифродовой работе для отмены роуминга. Очередная видеоконференция по отмене роуминга на территории Союзного государства прошла 25 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства связи и информатизации.

Были рассмотрены вопросы межоператорского взаимодействия для обеспечения двусторонней технической готовности к отмене роуминга в СГ. В их числе тестирование каналов для пропуска роумингового трафика и принятие необходимых мер по выявлению и пресечению фрода на сетях электросвязи.

"Тестирование каналов между белорусскими и российскими операторами электросвязи успешно завершается. Вместе с тем по итогам видеоконференции констатировано, что между белорусскими и российскими операторами электросвязи остаются нерешенными отдельные вопросы межоператорского взаимодействия по антифродовому направлению работы", - отметили в Минсвязи.

Видеоконференция Минсвязи Беларуси и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России прошла с участием представителей антимонопольных органов двух государств, Постоянного комитета Союзного государства, посольства Беларуси в России, белорусских и российских операторов электросвязи.

Очередная видеоконференция по этому вопросу планируется 29 сентября.-0-