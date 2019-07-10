Мобильные операторы ввели двойное подтверждение платных подписок

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные операторы обеспечили внедрение двойного подтверждения абонентами заказа услуг по интернет-подписке, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства связи и информатизации.

Двойное подтверждение инициировало Министерство связи и информатизации, чтобы однозначно определять действия абонента и исключить неосознанные или случайные подписки.

По информации Минсвязи, операторами сотовой подвижной электросвязи проделана работа в этом направлении и обеспечено двойное подтверждение при заказе услуги интернет-подписок.

При попадании на информационную страницу услуги в интернете абоненту предоставляется информация об условиях ее оказания, стоимости, способе подключения и отключения доступа к услуге. Размер шрифта текста дополнительно увеличен. Для оформления подписки абонент должен сначала подтвердить свое согласие с правилами предоставления услуги, поставив галочку в соответствующее поле (чекбокс) интернет-страницы. Абонент может прервать процесс подписки, используя кнопку "Выйти".

Если абонент согласен с условиями предоставления услуги и поставил галочку в соответствующем поле, ему предлагается нажать кнопку с соответствующей надписью ("Подписаться и смотреть", "Смотреть") для завершения оформления услуги. После нажатия кнопки абонент получает доступ к контенту на информационном ресурсе. Сразу после активации сервиса абоненту приходит SMS об активации интернет-подписки, ее стоимости, способах деактивации и ссылкой на ресурс с контентом.

Кроме этого, SMS с аналогичной информацией будут приходить абоненту в установленные оператором сроки для напоминания об активированной платной услуге.-0-