Мобильные системы контроля скорости будут работать сегодня на 11 участках в Минске

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные системы контроля скорости будут работать сегодня на 11 участках дорог столицы, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 07.00 до 20.00 датчики контроля отслеживают ситуацию на пр.Независимости,161Б, где разрешена скорость 80 км/ч.

С полудня до полуночи под присмотром систем будут 41-й и 53-й км МКАД, где действует ограничение скорости 90 км/ч. В это же время фиксировать нарушения будут на ул.Денисовской, в районе пересечения с пер.Соколянским; пр.Независимости, 45; пр.Партизанском, 147 (60 км/ч) и пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч).

С 19.30 до 03.00 мобильные системы будут работать на ул.Чкалова, 1; пр.Пушкина, 70А; пр.Независимости, 131 к.2 и ул.Притыцкого, 60 к.5, где установлено скоростное ограничение 60 км/ч.

В столичной Госавтоинспекции просят участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-