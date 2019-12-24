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24 декабря 2019, 18:00

Мобильные тренажеры, ветровая турбина: что предложила минская молодежь для "100 идей для Беларуси"

Фото из архива
Фото из архива

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской этап республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси" прошел сегодня в Минске. Экспертный совет выбрал 8 лучших проектов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете ОО "БРСМ".

Всего на конкурс были представлены 38 молодежных проектов в 10 номинациях: общество, экономика и социальная сфера; промышленные и строительные технологии и производство; медицина, фармация, медицинская техника; химические технологии, нефтехимия и др.

Победителей выбирали в двух категориях. Первую представляли учащиеся, курсанты учреждений общего среднего образования, профессионально-технического и среднего специального образования. В этой категории были определены четыре победителя. Одним из лучших стал проект "Мова ці кава? Мова цікава!" учащегося средней школы №111 Максима Суворова. Десятиклассник презентовал авторские мобильные тренажеры с элементами дополненной реальности для развития орфографической зоркости учащихся и успешной сдачи ими ЦТ по белорусскому языку.

Среди лидеров оказались и одиннадцатиклассницы гимназии №40 Маргарита Курипченко и Анастасия Желудовская, которые придумали, как использовать экстракт Aronia melanocarpa в качестве полифункционального косметического ингредиента. Жюри также отметило работу учащегося гимназии №38 Арсения Жилко. Парень презентовал проект "Биополимерные скаффолды на основе пектина и хитозана для регенеративной медицины".

Награжден проект "Ветер перемен. Вертикальная ветровая турбина" учащихся Минского энергетического колледжа Геннадия Лугина, Ильи Мисника и Данилы Скворцова. Ребята предлагают использовать распределенную генерацию на базе ветроэнергетических установок (ВЭУ). При этом для электроснабжения сельскохозяйственных потребителей они считают экономически эффективным применение ветроэнергетических установок малой мощности.

Ко второй категории участников относятся студенты, курсанты, слушатели учреждений высшего образования, молодые ученые до 35 лет, работающая молодежь. Среди них также были определены четыре победителя в различных номинациях. В числе призеров оказался учащийся Минского радиотехнического колледжа Александр Гонтарев с проектом TeamPlay. Третьекурсник предложил использовать платформу TeamPlay для развития так называемых 21st Century skills (навыков XXI века) в процессе игры.

Награжден был и проект ReBottle Михаила Приборца (УП "Минскпроект"), Михаила Буневича (БГУИР), Натальи Злобиной (ООО "Новые технологии"), Кирилла Дороха (ОАО "КБ Радар"). Команда разработала комплекс устройств, который позволит перерабатывать пластиковые отходы во что-то полезное, например, уличную мебель, применяя технологию 3D-печати.

К лучшим работам жюри отнесло проект курсанта Белорусской государственной академии авиации Олега Карачуна. Учащийся предложил использовать технологию AR в технической диагностике воздушных судов.

В финал конкурса прошел проект "Использование технологии для работы с бензорезом при вскрытии дверей в непригодной для дыхания среде" Александра Пивоварова, представляющего Университет гражданской защиты МЧС.

Во время подведения итогов городского конкурса второй секретарь Минского городского комитета ОО "БРСМ" Роман Бондарук обратил внимание, что многие участники успели не только представить свою идею, но уже и воплотить ее в жизнь, написать бизнес-план и даже протестировать на базе своего учреждения образования или на месте работы. "Для победителей и участников проекта "100 идей для Беларуси" будет организована бизнес-школа на базе Молодежной социальной службы, что позволит досконально представить свой проект на республиканском этапе и даже совершенствовать в будущем. Можно отметить, что с каждым годом проекты становятся более продуманными и практичными. Ребята стараются не только модернизировать то, что уже создано, но и внедрить абсолютно новые вещи", - пояснил второй секретарь.

Победителям вручены дипломы и ценные призы от Минской городской организации ОО "БРСМ".

Проект "100 идей для Беларуси" является базовым стартапом для развития национального движения молодых ученых, изобретателей, рационализаторов. Это отличная возможность заявить о себе на всю страну, получить помощь в развитии и сопровождении авторского проекта.-0-

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