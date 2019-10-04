4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильный сервис БРСМ "Голосую!" начал работать в тестовом режиме на платформе Android, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центральной контрольной комиссии БРСМ Екатерина Петрашкевич.

"Сервис разработан студентами Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники - активистами Минской городской организации БРСМ к электоральной кампании", - рассказала Екатерина Петрашкевич.

По ее словам, мобильное приложение создано в помощь избирателям для более удобного знакомства с кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. "В сервисе можно будет уточнить информацию, к какому участку относится избиратель, кто претендует на депутатские кресла (биографические справки, фото кандидатов), а также построить оптимальный маршрут к месту голосования - пешком, на личном или общественном транспорте. После 17 октября приложение будет заполнено информацией и начнет работу в штатном режиме. Появится и его iOS-версия. Презентация приложения состоится 16 октября во время республиканского семинара актива БРСМ "Беларусь и Я", - отметила председатель ЦКК.

Екатерина Петрашкевич отметила, что в окружные избирательные комиссии включены 93 представителя БРСМ, в территориальные - 6, в участковые избиркомы - 3809. Избирательными комиссиями в качестве наблюдателей аккредитованы 116 представителей союза молодежи. В поддержку претендентов в кандидаты в депутаты от БРСМ собрано более 23 тыс. подписей.-0-