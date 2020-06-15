Модель образовательной среды для снижения конфликтов будет внедряться в белорусских школах

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новом учебном году в нескольких школах будет внедрена белорусская модель "Дружественная образовательная среда в учреждениях общего среднего образования". Она направлена на предотвращение буллинга, психического и физического насилия среди обучающихся, сообщили БЕЛТА в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси.

Белорусская модель создана в результате научно-исследовательской работы по адаптации хорватской модели "Безопасная и поддерживающая среда в школах". Этим занимался Белорусский государственный педуниверситет имени М.Танка в партнерстве с ЮНИСЕФ и при финансовой поддержке фонда "Польская помощь" при Министерстве иностранных дел Польши.

Внедрение модели состоит из семи шагов и будет способствовать формированию у учеников школ ценностей взаимного уважения, установлению системы контроля за их соблюдением, а также включению родителей, учителей и представителей местных органов власти в процесс профилактики насилия.

Проект будет реализовываться при участии ментора - внештатного участника образовательного процесса. Свежий, независимый взгляд создаст более доверительное взаимодействие с работниками, детьми и родителями.

Предполагается, что модель поможет сформировать условия для того, чтобы школа была максимально безопасным психологически местом. В будущем учреждения, которые успешно реализуют все шаги программы, могут получить статус "дружественной школы / гимназии / лицея / колледжа".-0-