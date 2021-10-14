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14 октября 2021, 15:19

Модели обеспечения прав человека: парадоксы и неожиданности - комментарий

Андрей Савиных. Фото из архива
Андрей Савиных. Фото из архива

Обеспечение прав человека - основа любого демократического устройства. Это не вызывает сомнений. Вопросы возникают, когда мы начинаем рассуждать о содержании прав, механизмах их обеспечения, последовательности развития правозащитной системы. Особый интерес вызывает методология, используемая странами. С моей точки зрения, для построения эффективных социальных систем нужно использовать модели, успешно применяемые в реализации проектов. Речь о классическом проектном подходе, который хорошо зарекомендовал себя в информационных технологиях, услугах, логистике.

Как же в реальности формируются социальные институты, обеспечивающие права человека, у нас и в странах коллективного Запада? Есть ли отличия?

Такие институты в Беларуси строятся путем включения правозащитных процедур в практическую деятельность государственных ведомств, что предполагает выработку соответствующих стандартов и практики. Иными словами, наше общество практически сразу вышло на использование классического проектного подхода для развития правозащитных механизмов. Скорость этого процесса определяется развитием производительных сил, а также доминирующими в обществе представлениями о стандартах безопасности и справедливости.

Просматривается прямая взаимосвязь белорусской модели обеспечения прав человека с иерархией человеческих потребностей американского психолога Абрахама Маслоу. Он выстроил человеческие потребности в виде пирамиды по мере убывания важности снизу вверх. Ученый объяснил это так: человек не может испытывать потребности более высоких уровней, пока не удовлетворены потребности в том, что обеспечивает выживание. В основании пирамиды - физиологические потребности (утоление голода, жажды и другие) (1). Ступенью выше разместилась потребность в безопасности (2), далее - потребность в привязанности и семье, принадлежности к социальной группе (3). Следующая ступень - потребность в уважении, одобрении и признании (4). Потребности познания - под цифрой 5 (жажда знаний, желание получать как можно больше интересной информации). Далее следуют эстетические потребности (6): речь о гармонии, красоте, искусстве. Последняя, наивысшая ступень пирамиды - стремление к раскрытию внутреннего потенциала, или миссия (7). Заключительные три уровня - познание, эстетические потребности и миссия - еще называют потребностью в самовыражении.

Но ведь социальное содержание, которое мы вкладываем в слова "потребности" и "права", очень близкое и взаимосвязанное. В Беларуси государственная система следит за удовлетворением базовых потребностей, и только потом за обеспечением прав на самовыражение, тех прав, которые в западном подходе называются индивидуальными политическими правами. Такая иерархия потребностей, а в нашем случае и прав человека, имеет свою логику: голодный, испытывающий нужду человек не может принимать рациональных долгосрочных решений. Он в уязвимой позиции. Или его голос смогут перекупить в своих интересах группы влияния, обладающие ресурсами.

Эффективность существующей в Беларуси системы легко критиковать. Она развивается и пока далека от идеала. Вдобавок ее потенциал объективно ограничен двумя факторами:

- производственным потенциалом общества;

- объективно сформировавшейся политической культурой общества.

Многие исследователи в области прав человека отмечают прямую связь между благосостоянием и обеспечением прав человека. К слову, в расчет принимается также имущественное расслоение как дестабилизирующий фактор даже на фоне общего благополучия.

Навыки мышления и логического анализа, глубокое понимание ценностей, способность нащупать баланс между потребностями личности и общества, способность жертвовать сиюминутными выгодами в интересах устойчивого будущего, альтруистическое поведение, терпимость, толерантность - все это элементы политической культуры, которые определяют эффективность правозащитных механизмов. Невозможно поднять уровень организованности и эффективности общественных процессов выше сложившегося уровня политической культуры общества. Многие авторитетные исследователи демократии считают эту обусловленность ахиллесовой пятой демократии.

Даже с этими оговорками можно говорить, что в Беларуси функционирует система институционального обеспечения прав человека, которая использует экономические достижения в интересах всех граждан. В построении этой модели просматривается логика и виден процесс движения в нужном направлении. Вне всякого сомнения, в ближайшие 10-15 лет в Беларуси будет построена результативная система обеспечения прав человека и будут заложены долгосрочные условия для ее развития.

А как была сформирована западная система?

На Западе укрепление правозащитных институтов обеспечивалось исключительно жесткой, во многом кровавой борьбой социальных групп. Под угрозой революции западные элиты шли на расширение прав простых людей. Но этот процесс никогда не вел к достижению конечной цели - справедливости. Элита шла на компромисс, создавая у народа впечатление победы и стравливая пар социального напряжения. Но при этом правящие круги сохраняли власть и доминирующее положение. Иными словами, вертикаль неравенства сохранялась. В итоге западная элита сумела сохранить имущественное доминирование, хотя и вынужденно уступила ряд своих привилегий.

Западная демократия, таким образом, сводится к системе ограниченного выбора. Простые граждане могут пользоваться только теми свободами, которые завоевали, или теми, которые не нужны элите.

Но и этот результат временный. Многие западные ученые бьют тревогу, заявляя, что в условиях углубляющегося финансового кризиса элиты Запада активно работают над трансформацией демократии в шоукратию, когда при сохранении внешних форм демократии выхолащивается реальное демократическое содержание. По мнению английского социолога Колина Крауча, западный мир начинает неуклонно погружаться в состояние постдемократии, которая означает демонтаж завоеванных в прошлом прав и свобод.

В итоге сегодня мы видим две различных модели. Одна модель, находясь на ранних стадиях своего существования, развивает систему защиты прав человека как органичную часть духовного и материального развития общества в интересах всех граждан. Другая сформировалась как итог кровавых конфликтов без изменения исходных иерархических принципов построения общества, создающих неравенство. Она является неустойчивой, миновала пик своего развития и приближается к стадии распада.

Но тем не менее мы становимся объектом критики и давления. Почему? Объяснение очень простое: эта критика не имеет отношения к процессу защиты прав человека. Запад никогда не был обеспокоен качеством социального развития в нашей стране. Западные политики используют асимметрию в социально-экономическом развитии как социальное оружие, инструмент дестабилизации других стран, введения внешнего управления для банального ограбления государств, над которыми удается получить контроль.

Андрей САВИНЫХ, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей.-0-

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