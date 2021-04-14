Моделирование работы структур ООН пройдет в БГУ

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Моделирование работы структур ООН стартует 15 апреля в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Мероприятие пройдет на базе СОК "Бригантина" БГУ для изучения студентами процесса принятия решений в разных органах и структурах ООН, а также развития деловой активности молодежи и ознакомления с деятельностью организации.

В этом году участниками станут 70 студентов и магистрантов, обучающихся в области международных отношений, мирового права, мировой экономики и других смежных сферах. Это представители Белорусского государственного университета, Белорусского государственного экономического университета, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Минского государственного лингвистического университета, Полоцкого государственного университета, Гомельского государственного университета им. Ф.Скорины, Витебского государственного университета им. П.М.Машерова, Гродненского государственного университета им. Я.Купалы.

БГУ представят 53 студента юридического, экономического, филологического факультетов, факультетов международных отношений, прикладной математики и информатики, социокультурных коммуникаций.

Будущие специалисты научатся вести переговоры на основе международных принципов дипломатии и решать глобальные мировые проблемы. Студенты выступят в роли экспертов Совета безопасности и Исполнительного комитета Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В повестке заявлено обсуждение ситуации в районе Южно-Китайского моря, актуальное положение дел в Сирии, территориальные споры между Турцией, Грецией и Кипром, вынужденное перемещение как фактор вовлечения детей в вооруженные конфликты, доступ беженцев к вакцине в контексте COVID-19, эффективный доступ беженцев и лиц без гражданства к процедурам в странах убежища.

Дебаты пройдут на русском и английском языках.

Завершится мероприятие 17 апреля награждением лучших делегатов-участников.

Организаторами форума выступают факультет международных отношений БГУ, международное общественное объединение по научно-исследовательским и информационно-образовательным программам "Развитие" при поддержке Представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси.-0-