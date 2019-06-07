Модернизированная взрывозащитная камера позволит судэкспертам оперативнее проводить исследования

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) смогут оперативнее проводить экспертизы потенциально взрывоопасных объектов. Это стало возможным благодаря модернизации специализированной взрывозащитной камеры, сообщил корреспонденту БЕЛТА подполковник юстиции, начальник отдела исследования механизма горения центрального аппарата ГКСЭ Ростислав Курсевич.

До этого все испытания на пригодность к взрыву даже небольших предметов проводили на полигоне. На это уходило дополнительное время и финансовые ресурсы. Недавно успешно завершились очередные испытания модернизированной взрывозащитной камеры, которая позволяет проводить такие исследования в условиях лаборатории.

"Ранее на полигон мы выезжали примерно раз в неделю, - отметил Ростислав Курсевич. - Сейчас, если определяем, что масса предмета небольшая, можем исследовать его в лаборатории, не надо вывозить в поле. Это влияет на скорость проведения экспертиз". Если объект действительно сложный, допустим, снаряд, его взорвут на полигоне.

Лаборатория по проведению технических исследований представляет собой стационарный металлический объект, в котором установлена модернизированная взрывотехническая камера и приспособление для проверки средств инициирования, а также технологическое оборудование для демонтажа.

Некоторое время объект использовался в государственном экспертно-криминалистическом центре МВД. После выхода из строя камеру ремонтировали в Институте порошковой металлургии имени академика О.В.Романова. Сейчас она полностью модернизирована. Объект оснащен современной электроникой.

Судебным экспертам в своей практике приходится исследовать в том числе пиротехнические составы, взрывные устройства и взрывчатые вещества, боеприпасы времен Великой Отечественной войны.-0-