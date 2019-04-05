Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
5 апреля 2019, Пт
+6°C
Переменная облачность EUR 2.4042
USD 2.1415
RUB 3.2744
Главное
Александр Лукашенко О справедливости, доверии и кадрах - что Лукашенко обсуждал с судьями в новом здании Верховного суда
Президент
Кочанова: главное в работе госслужащих - справедливое отношение к людям
Общество
Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,2 млрд
Экономика
РЕПОРТАЖ: Верховный суд Беларуси переехал в новое здание
Общество
Местным властям нужно быть уважительными к людям и доступно объяснять мотивацию решений - Жевняк
Регионы
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
КГК отмечает нарушения в использовании госжилфонда Минска
20:11 Регионы
Столичное дерби 2-го тура чемпионата Беларуси завершилось вничью
20:04 Спорт
БелАЗ и БГТУ договорились о совместных инновационных проектах
19:41 Общество
На военно-морской базе в США произошла стрельба
19:39 В мире
Туристический потенциал китайского Вэйхая презентовали в Минске
19:23 Общество
Бресту вручили сертификат культурной столицы СНГ
19:06 Культура
Лукашенко поздравил Джорджа Веллу с избранием Президентом Мальты
18:58 Президент
От кооперации до региональных проектов - Беларусь и Турция развивают новые формы сотрудничества
18:53 Политика
"Беларусьфильм" снимет полнометражную анимационную ленту по сценарию-победителю молодежного конкурса
18:36 Культура
В Беларуси пока не планируют переходить на страховую систему здравоохранения
18:24 Общество
Контроль за лихачами на дорогах Гомельской области усилят с 6 по 15 апреля
18:22 Регионы
Администрация Президента продолжит мониторинг работы в регионах по итогам "Большого разговора"
18:17 Общество
Белорусские фристайлисты завоевали 4 медали на юниорском ЧМ в Италии
18:09 Спорт
Модернизированную машину из состава ЗРК "Оса" представят на MILEX 2019
18:02 Общество
В Витебской области наибольшая задекларированная сумма дохода за 2018 год составила почти Br300 тыс.
17:51 Регионы
Макей в ближайшее время посетит Россию с рабочим визитом
17:43 Политика
Более 70 минчан в 2018 году оштрафованы за нарушение правил содержания животных
17:40 Регионы
БЖД оборудовала беспроводным доступом в интернет все поезда городских линий
17:39 Общество
Минздрав прорабатывает вопрос бесплатной попытки ЭКО для супругов до 40 лет
17:33 Общество
Взрыв прогремел в жилом доме в Мадриде
17:27 В мире
Все новости
Темы
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Большой разговор: обратная связь Большой разговор: обратная связь
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Посевная кампания Посевная кампания
Грипп и ОРВИ в Беларуси Грипп и ОРВИ в Беларуси
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Модернизированную машину из состава ЗРК "Оса" представят на MILEX 2019

Общество 05.04.2019 | 18:02
Фото Государственного военно-промышленного комитета
Фото Государственного военно-промышленного комитета

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модернизированная боевая машина из состава зенитного ракетного комплекса "Оса" будет представлена в Минске на 9-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном военно-промышленном комитете.

Первый этап модернизации основных систем ЗРК "Оса" завершен в ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения". Заявленные тактико-технические характеристики усовершенствованной "Осы" были подтверждены во время испытаний с боевой стрельбой, которые прошли в конце марта на полигоне в Брестской области. По данным объективного контроля, отклонение от мишени составило около 1,5 м.

"Модернизированная боевая машина 9А33-2Б из состава ЗРК "Оса" на колесной базе производства ОАО "МАЗ" будет представлена на MILEX 2019. Также ее продемонстрируют на параде 3 июля в Минске", - проинформировали в Госкомвоенпроме.

Конструкторами борисовского завода решена задача увеличения дальности обнаружения и повышения точности определения координат цели. "В боевой машине улучшены помехозащищенность электронных систем, повышены боевые возможности станции сопровождения целей и визирования ракет. Это позволило эффективней обнаруживать, сопровождать и уничтожать малоразмерные цели, в том числе беспилотные летательные аппараты. Усовершенствования затронули порядка 70% штатного радиоэлектронного оборудования боевой машины", - отметили в ведомстве.

Модернизация основных систем "Осы" позволила увеличить надежность и срок службы комплекса, снизить затраты на эксплуатацию, а также существенно улучшить условия и эффективность работы операторов. Сейчас 2566-й завод продолжает перевод боевой и транспортно-заряжающей машин из состава модернизированного ЗРК "Оса" на колесную базу производства МАЗ. Работы по модернизации "Осы" будут продолжаться.

9-я международная выставка вооружения и военной техники MILEX пройдет в Минске 15-18 мая. Экспозиция разместится на площадях конькобежного стадиона спорткомплекса "Минск-Арена" и прилегающей открытой площадке, а ее основу составят принципиально новые или перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники, востребованные на мировых рынках и демонстрирующие возможности отечественного оборонного сектора экономики.

Церемонию официального открытия планируется провести 15 мая на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина". Во время выставки предполагается также проведение 8-й Международной научной конференции по военно-техническим проблемам, вопросам обороны и безопасности, а также по вопросам технологий двойного назначения.

MILEX - одна из самых перспективных и значимых выставок, проходящих в Беларуси. По масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, наличию выставочной инфраструктуры она считается одной из крупнейших в Восточноевропейском регионе. Организаторами выставки выступают Государственный военно-промышленный комитет Беларуси, Министерство обороны и Национальный выставочный центр "БелЭкспо".-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
вооружение, выставка, Минск
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4042 BYN 2.4 BYN 2.406 BYN
USD
2.1415 BYN 2.139 BYN 2.142 BYN
RUB
3.2744 BYN 3.272 BYN 3.28 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Судебная система Беларуси должна отвечать лучшим стандартам правосудия - Лукашенко
Все видео

Фотоновости

Экспозицию о жизни и творчестве Монюшко создали в Смиловичах
Все фото

Инфографика

Новое здание Верховного суда Судебные коллегии и структурные подразделения Верховного суда размещены в боковых крыльях здания, а основные залы и пространства - в пятиэтажном центральном объеме с необходимым их зонированием.
Вся инфографика
Президент
Во время совещания Лукашенко ориентирует судебную систему на безусловное соблюдение принципа социальной справедливости
Лукашенко поздравил Джорджа Веллу с избранием Президентом Мальты
"Если кто-то пытается давить - один только звонок" - Лукашенко гарантирует независимость правосудия
Политика
Фото из архива От кооперации до региональных проектов - Беларусь и Турция развивают новые формы сотрудничества
Макей в ближайшее время посетит Россию с рабочим визитом
Беларусь и Туркменистан подписали программу сотрудничества внешнеполитических ведомств
Экономика
Фото из архива Правительство продолжит работать над разделением функций государства как регулятора и собственника
Деятельность "Гомельобоев" находится на постоянном контроле - Минприроды
Площадь земель лесного фонда в Беларуси за 7 лет выросла на 1,6%
Происшествия
Фото из Instagram-аккаунта ssnmp_baranovichi Микроавтобус столкнулся с трактором под Барановичами: погибла пассажирка
Экс-начальник филиала стройтреста №8 подозревается в хищении в особо крупном размере
Мотоциклист и его пассажирка пострадали в аварии в Мозыре
Регионы
Иван Лавринович Лавринович: в Гродненской области решены практически все вопросы к "Большому разговору"
КГК отмечает нарушения в использовании госжилфонда Минска
Контроль за лихачами на дорогах Гомельской области усилят с 6 по 15 апреля
Спорт
Виктория Азаренко. Фото WTA Виктория Азаренко вышла в 1/4 финала турнира в Монтеррее
Столичное дерби 2-го тура чемпионата Беларуси завершилось вничью
Белорусские фристайлисты завоевали 4 медали на юниорском ЧМ в Италии
Технологии
Фото davidgsteadman PD Облака обгоняют традиционную инфраструктуру
БГУИР и Гродненский медуниверситет создали мобильное приложение для скрининга слуха у школьников
В Китае создали биоабсорбируемую "подзарядку" для имплантатов
Культура
Фото посольства Беларуси в России Выставка к 100-летию музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля открылась в Москве
Бресту вручили сертификат культурной столицы СНГ
"Беларусьфильм" снимет полнометражную анимационную ленту по сценарию-победителю молодежного конкурса
В мире
Ангела Меркель. Фото AP Меркель надеется, что в Лондоне согласуют единую позицию по Brexit к саммиту ЕС
На военно-морской базе в США произошла стрельба
Взрыв прогремел в жилом доме в Мадриде
Калейдоскоп
Постер к фильму "Терминатор: Темная судьба". Фото 20th Century Fox Russia Опубликованы первые кадры из фильма "Терминатор: Темная судьба"
В Перу обнаружен скелет кита с четырьмя ногами
Медведица устроила танцы в вольере и стала звездой интернета
Газета 7 дней
«Хочу приблизить к сердцу этот след...»
Страна бывших триллионеров
«Сам лечись!», или Чем живет столичный медвытрезвитель
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Наталья КАРПОВИЧ. Глава государства: конституционно-правовой статус
Владимир АРЧАКОВ, Олег МАКАРОВ, Алексей БАНЬКОВСКИЙ. Концепция информационной безопасности Республики Беларусь – взгляд в будущее
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука и семья как составляющие благополучия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия