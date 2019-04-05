Модернизированную машину из состава ЗРК "Оса" представят на MILEX 2019

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модернизированная боевая машина из состава зенитного ракетного комплекса "Оса" будет представлена в Минске на 9-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном военно-промышленном комитете.

Первый этап модернизации основных систем ЗРК "Оса" завершен в ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения". Заявленные тактико-технические характеристики усовершенствованной "Осы" были подтверждены во время испытаний с боевой стрельбой, которые прошли в конце марта на полигоне в Брестской области. По данным объективного контроля, отклонение от мишени составило около 1,5 м.

"Модернизированная боевая машина 9А33-2Б из состава ЗРК "Оса" на колесной базе производства ОАО "МАЗ" будет представлена на MILEX 2019. Также ее продемонстрируют на параде 3 июля в Минске", - проинформировали в Госкомвоенпроме.

Конструкторами борисовского завода решена задача увеличения дальности обнаружения и повышения точности определения координат цели. "В боевой машине улучшены помехозащищенность электронных систем, повышены боевые возможности станции сопровождения целей и визирования ракет. Это позволило эффективней обнаруживать, сопровождать и уничтожать малоразмерные цели, в том числе беспилотные летательные аппараты. Усовершенствования затронули порядка 70% штатного радиоэлектронного оборудования боевой машины", - отметили в ведомстве.

Модернизация основных систем "Осы" позволила увеличить надежность и срок службы комплекса, снизить затраты на эксплуатацию, а также существенно улучшить условия и эффективность работы операторов. Сейчас 2566-й завод продолжает перевод боевой и транспортно-заряжающей машин из состава модернизированного ЗРК "Оса" на колесную базу производства МАЗ. Работы по модернизации "Осы" будут продолжаться.

9-я международная выставка вооружения и военной техники MILEX пройдет в Минске 15-18 мая. Экспозиция разместится на площадях конькобежного стадиона спорткомплекса "Минск-Арена" и прилегающей открытой площадке, а ее основу составят принципиально новые или перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники, востребованные на мировых рынках и демонстрирующие возможности отечественного оборонного сектора экономики.

Церемонию официального открытия планируется провести 15 мая на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина". Во время выставки предполагается также проведение 8-й Международной научной конференции по военно-техническим проблемам, вопросам обороны и безопасности, а также по вопросам технологий двойного назначения.

MILEX - одна из самых перспективных и значимых выставок, проходящих в Беларуси. По масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, наличию выставочной инфраструктуры она считается одной из крупнейших в Восточноевропейском регионе. Организаторами выставки выступают Государственный военно-промышленный комитет Беларуси, Министерство обороны и Национальный выставочный центр "БелЭкспо".-0-