Модернизированный комплекс "Полонез" могут принять на вооружение в этом году

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реактивную систему залпового огня "Полонез М" могут принять на вооружение в Беларуси до конца этого года. Об этом сегодня сообщил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил - начальник управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба ВС Геннадий Козловский, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Козловский напомнил, что комплекс B-200 "Полонез" с дальностью стрельбы 200 км был принят на вооружение в 2016 году. "Уже в прошлом году мы провели пуски на модернизированном комплексе до 300 км. Это B-300 "Полонез М". В этом году мы будем завершать эту опытно-конструкторскую работу и, возможно, до конца года будем принимать на вооружение данный комплекс. В последующем данные системы залпового огня будут поступать на вооружение ракетных подразделений ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил", - сказал он. При этом Геннадий Козловский отметил, что достигнутая дальность в 300 км - это не предел.

Начальник ракетных войск и артиллерии рассказал и об иных новшествах в вооружении. К примеру, воздушно-десантные соединения оснащены минометными комплексами "Нона-М1". Причем миномет изготавливается в России, а оснащается белорусскими автомобилями и системой управления, которая разрабатывается в Беларуси, - это опытно-конструкторская работа "Лектор". "То есть это будет уже не просто миномет, который мы купили, а целый минометный комплекс. Он будет представлять собой маленькую автоматизированную систему управления тактического уровня, батарейного звена", - подчеркнул Геннадий Козловский. Он добавил, что был модернизирован и минометный комплекс 2С12 "Сани" до уровня 2С12Б. Он также базируется на шасси белорусского производства и оснащается "Лектором".

Кроме того, сейчас проводится опытно-конструкторская работа "Центурион". Ее цель - модернизация командирских машин управления бывшего комплекса 2С12. "Это уже будет не просто модернизация. На выходе будет абсолютно новый комплекс только на старых средствах подвижности - многоцелевых легкобронированных тягачах. Причем в этот комплекс закладывается и использование беспилотного летательного аппарата. БПЛА будут вести разведку, определять координаты объектов и корректировать огонь. В автоматическом режиме данные будет получать непосредственно командир артиллерийского подразделения", - сообщил Геннадий Козловский.

В ракетных войсках и артиллерии развитие идет по трем направлении. Первое - это увеличение пространственных возможностей, в первую очередь дальности стрельбы. Второе - сокращение времени на подготовку нанесения ракетных ударов и огня артиллерии. Третье - повышение точности. Примером точности можно привести пуск ракеты комплекса "Полонез М" на 300 км. "Пуск производился из Брагинского района Гомельской области по точке в Ивацевичском районе Брестской области. Экскаватором был вырыт большой крест, видный с беспилотника. И ракета попала прямо в него", - рассказал Геннадий Козловский.-0-