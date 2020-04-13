"Моготекс" временно перепрофилировано на производство защитных повязок

13 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Моготекс" временно перепрофилировало швейное производство на изготовление многоразовых повязок для лица. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали на текстильном предприятии.

Во время производства марли мастер производственного обучения Снежана Измер

Производство марли

Во время пошива масок из ткани

Маски из ткани

"К производству средств индивидуальной защиты приступили с конца февраля, - отметили на предприятии. - Сейчас повязки изготавливаются на швейной фабрике в Могилеве, а также в филиалах акционерного общества в Кобрине, Полоцке и Быхове. Маски шьют двух видов - марлевые и тканевые. В ближайших планах - нарастить объемы до 80 тыс. повязок в сутки. Для изготовления этого вида продукции наладили собственный выпуск смесовой марли".

На днях производство получило декларацию соответствия повязок требованиям СТБ-638. Это дает право реализовывать их через аптечную сеть Могилевского РУП "Фармация". Готовые изделия используют на рабочих местах сами сотрудники ОАО "Моготекс". В розничную продажу вне аптек многоразовые повязки поступать не будут.

Во время производства масок из марли

На предприятии рассказали, что в фирменных магазинах акционерного общества можно приобрести хлопкосодержащую ткань, которая отлично подходит для изготовления защитных повязок для лица в домашних условиях. При пошиве таких изделий специалисты рекомендуют сложить ее в 2 слоя. "Требования к эффективности многоразовых повязок те же, что и для одноразовых изделий: важно менять средства защиты каждые 2-3 часа, а в случае увлажнения ткани при кашле или чихании - гораздо чаще, - отметили на предприятии. - Многоразовые изделия допустимо стирать вручную в горячей мыльной воде отдельно от остального белья, сушить в расправленном состоянии и обязательно проглаживать утюгом с двух сторон".

ОАО "Моготекс" - крупнейший производитель текстильной продукции в Республике Беларусь и странах СНГ. Предприятие работает с 1973 года. В состав акционерного общества входят три фабрики - ткацкая, швейная и отделочная, швейный производственный участок в Быхове, производственные филиалы в Кобрине и Полоцке. Предприятие выпускает широкий ассортимент тканей для специальной и форменной одежды, интерьера, технических полотен, изделия домашнего текстиля и т.д. Продукция компании экспортируется в более чем 15 стран мира.-0-

Фото Олега Фойницкого