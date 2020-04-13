"Моготекс" временно перепрофилировано на производство защитных повязок

13 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Моготекс" временно перепрофилировало швейное производство на изготовление многоразовых повязок для лица. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали на текстильном предприятии.
"К производству средств индивидуальной защиты приступили с конца февраля, - отметили на предприятии. - Сейчас повязки изготавливаются на швейной фабрике в Могилеве, а также в филиалах акционерного общества в Кобрине, Полоцке и Быхове. Маски шьют двух видов - марлевые и тканевые. В ближайших планах - нарастить объемы до 80 тыс. повязок в сутки. Для изготовления этого вида продукции наладили собственный выпуск смесовой марли".
На днях производство получило декларацию соответствия повязок требованиям СТБ-638. Это дает право реализовывать их через аптечную сеть Могилевского РУП "Фармация". Готовые изделия используют на рабочих местах сами сотрудники ОАО "Моготекс". В розничную продажу вне аптек многоразовые повязки поступать не будут.
На предприятии рассказали, что в фирменных магазинах акционерного общества можно приобрести хлопкосодержащую ткань, которая отлично подходит для изготовления защитных повязок для лица в домашних условиях. При пошиве таких изделий специалисты рекомендуют сложить ее в 2 слоя. "Требования к эффективности многоразовых повязок те же, что и для одноразовых изделий: важно менять средства защиты каждые 2-3 часа, а в случае увлажнения ткани при кашле или чихании - гораздо чаще, - отметили на предприятии. - Многоразовые изделия допустимо стирать вручную в горячей мыльной воде отдельно от остального белья, сушить в расправленном состоянии и обязательно проглаживать утюгом с двух сторон".
ОАО "Моготекс" - крупнейший производитель текстильной продукции в Республике Беларусь и странах СНГ. Предприятие работает с 1973 года. В состав акционерного общества входят три фабрики - ткацкая, швейная и отделочная, швейный производственный участок в Быхове, производственные филиалы в Кобрине и Полоцке. Предприятие выпускает широкий ассортимент тканей для специальной и форменной одежды, интерьера, технических полотен, изделия домашнего текстиля и т.д. Продукция компании экспортируется в более чем 15 стран мира.-0-
Фото Олега Фойницкого