Мокрый снег и до +2°С ожидается в Беларуси 23 декабря

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег, туман, гололедица и до 2 градусов тепла ожидается в Беларуси 23 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно, на большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, по южной половине с дождем). Местами возможно налипание мокрого снега. В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха в течение суток составит от минус 4 до плюс 2 градусов.-0-
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