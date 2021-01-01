Мокрый снег и до -4°С ожидается в Беларуси 2 января

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и до минус 4 ожидается в Беларуси 2 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки будет облачно с прояснениями. Ночью и утром во многих районах прогнозируются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Днем преимущественно без осадков. Местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ночью в отдельных районах по северу страны ожидается налипание мокрого снега.

Ветер будет переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1, днем - от минус 2 до плюс 3 градусов.-0-

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