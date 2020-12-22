22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и дождь ожидаются местами по Беларуси 23 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ожидается преобладание облачной погоды. Временами пройдут осадки, местами сильные осадки (мокрый снег, дождь). Местами прогнозируется гололед, метель. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер южный с переходом на западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, местами до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 5 по востоку до плюс 2 градусов по юго-западу страны. Днем будет от минус 2 до плюс 4, по западу Беларуси 5-7 градусов тепла.-0-

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