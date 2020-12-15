15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 16 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно. Ночью без существенных осадков. Днем на большей части Витебской и Гродненской областей, на остальной территории местами пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах прогнозируется туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.

Температура ночью составит от 5 градусов мороза до 1 тепла, днем - от минус 2 до плюс 3 градусов.-0-

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