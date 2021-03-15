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15 марта 2021, 11:40

Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 16 марта

Фото из архива
Фото из архива

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 16 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью и утром по юго-востоку, днем на большей части страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь), местами сильные, в основном мокрый снег. Утром и днем в отдельных районах возможно налипание мокрого снега. Местами ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется ночью переменных направлений 3-8 м/с, днем северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем будет 1-7 градусов тепла, местами по югу - плюс 8-10.-0-

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