16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Снежный покров, установившийся местами в прошедшие выходные, напомнил о предзимье. По последним данным, небольшой снег сохраняется в северо-восточных районах Могилевской области. На текущей неделе осадки будут выпадать в основном в виде мокрого снега. Во многих регионах установится снежный покров", - рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 17 ноября, погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Будет преобладать облачная погода. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается слабый туман, гололед, на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 5 по востоку до плюс 7 по западу страны. Днем будет от минус 2 до плюс 4, по юго-западу - 5-10 градусов тепла.

В среду, 18 ноября, погодные условия продолжат определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Будет облачно с прояснениями. На большей части территории Беларуси пройдут кратковременные осадки (дождь, по востоку с мокрым снегом). Местами ожидается туман, по востоку гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-западный умеренный, днем по северу порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 5 по востоку до плюс 7 по западу страны. Днем будет 2-9 градусов тепла, по востоку - около нуля.

В четверг, 19 ноября, атмосферное давление повысится. На большей части территории страны осадки прекратятся. Лишь ночью и утром преимущественно по северо-востоку, где сохранится влияние фронтального раздела, местами ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах возможен слабый туман, по востоку ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-западный порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 7, по юго-востоку - 1-3 градуса мороза. Днем будет 3-10 градусов тепла, по юго-востоку - от нуля до плюс 2.

В пятницу, 20 ноября, очередная система атмосферных фронтов с Западной Европы принесет много облаков и осадки (дождь, мокрый снег) на большую часть территории Беларуси. Местами будут клубиться слабые туманы, возможен слабый гололед. Ветер прогнозируется южный порывистый, в ночные часы по северу сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 5, по юго-востоку при прояснениях - до минус 4. Днем будет от нуля до плюс 7 градусов.

По предварительным прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные температурный режим во многих районах Беларуси приблизится к климатическим рамкам поздней осени. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5, днем будет от минус 2 до плюс 3 градусов.-0-

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