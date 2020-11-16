Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси на этой неделе

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 16 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:25 В Кричевском районе легковушка столкнулась с грузовиком Происшествия
13:20 Джук: США поддерживают расширение присутствия американских компаний в ПВТ Экономика
13:18 Доллар на торгах 16 ноября подешевел, евро и российский рубль подорожали Экономика
13:17 Хоккеисты "Динамо-Минск" Доминик Фурх и Алексей Протас стали игроками недели в КХЛ Спорт
13:06 Белорусские специалисты примут участие в VI Всероссийском съезде работников дошкольного образования Общество
12:59 Достанет до 15-го этажа - витебское предприятие выпустило уникальный для Европы подъемник Регионы
12:48 Генпрокуратура усилила надзор в сфере безопасности движения на ж/д Общество
12:48 Игорь Додон призвал своих сторонников не выходить на акции протеста В мире
12:46 В Гродно мужчина разрисовал стену дома, остановку и столбы Происшествия
12:34 Житель Витебской области украл из кафе в Минске емкости с пивом, морозильник и две кофемашины Происшествия
12:28 В Витебске завершено расследование дела о клевете в отношении милиционера Происшествия
12:19 Предприятия Минска предложат молодежи рабочие места на электронной ярмарке вакансий 19 ноября Регионы
12:18 В Борисовском районе в ДТП пострадали четверо пассажиров Происшествия
12:14 В Гродненской области инспекторы Госстандарта обнаружили в продаже опасный кетчуп Регионы
12:14 Премьер Армении назвал себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию в Карабахе В мире
12:13 Велосипедист попал под машину в Любанском районе Происшествия
12:10 Лукашенко поздравил олимпийскую чемпионку Эллину Звереву с юбилеем Президент
12:09 Лукашенко: Беларусь готова делать все необходимое для укрепления авторитета ЮНЕСКО Президент
12:07 Гомельчанин ударил сотрудницу милиции Происшествия
12:06 Студотряд "Зодчие" стал победителем Всебелорусского слета студенческих отрядов Общество
12:04 В Бресте двое подростков угнали автомобиль Происшествия
12:00 "БелОМО" завершает разработку обновленных очков ночного видения для пилотов Экономика
11:58 Врач общей практики: профессия врача священна Регионы
11:55 Более 9 тыс. устройств птицезащиты установили специалисты "Минскэнерго" с начала года Регионы
11:49 Минэкономики предлагает обсудить изменения в указ о ремесленной деятельности Экономика
11:46 Легковушка сбила подростка на переходе в Мозыре Происшествия
11:44 До -5°С ожидается в Беларуси 17 ноября Общество
11:40 Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси на этой неделе Общество
11:39 Санду победила на выборах президента Молдовы В мире
11:35 Румынские арбитры рассудят матч футболистов Албании и Беларуси в Лиге наций Спорт
Все новости
Все новости
Общество
16 ноября 2020, 11:40

Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси на этой неделе

Фото из архива
Фото из архива

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Снежный покров, установившийся местами в прошедшие выходные, напомнил о предзимье. По последним данным, небольшой снег сохраняется в северо-восточных районах Могилевской области. На текущей неделе осадки будут выпадать в основном в виде мокрого снега. Во многих регионах установится снежный покров", - рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 17 ноября, погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Будет преобладать облачная погода. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается слабый туман, гололед, на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 5 по востоку до плюс 7 по западу страны. Днем будет от минус 2 до плюс 4, по юго-западу - 5-10 градусов тепла.

В среду, 18 ноября, погодные условия продолжат определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Будет облачно с прояснениями. На большей части территории Беларуси пройдут кратковременные осадки (дождь, по востоку с мокрым снегом). Местами ожидается туман, по востоку гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-западный умеренный, днем по северу порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 5 по востоку до плюс 7 по западу страны. Днем будет 2-9 градусов тепла, по востоку - около нуля.

В четверг, 19 ноября, атмосферное давление повысится. На большей части территории страны осадки прекратятся. Лишь ночью и утром преимущественно по северо-востоку, где сохранится влияние фронтального раздела, местами ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах возможен слабый туман, по востоку ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-западный порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 7, по юго-востоку - 1-3 градуса мороза. Днем будет 3-10 градусов тепла, по юго-востоку - от нуля до плюс 2.

В пятницу, 20 ноября, очередная система атмосферных фронтов с Западной Европы принесет много облаков и осадки (дождь, мокрый снег) на большую часть территории Беларуси. Местами будут клубиться слабые туманы, возможен слабый гололед. Ветер прогнозируется южный порывистый, в ночные часы по северу сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 5, по юго-востоку при прояснениях - до минус 4. Днем будет от нуля до плюс 7 градусов.

По предварительным прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные температурный режим во многих районах Беларуси приблизится к климатическим рамкам поздней осени. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5, днем будет от минус 2 до плюс 3 градусов.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь погода прогноз погоды
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Белорусские специалисты примут участие в VI Всероссийском съезде работников дошкольного образования
Фото из архива Генпрокуратура усилила надзор в сфере безопасности движения на ж/д
Фото БРСМ Студотряд "Зодчие" стал победителем Всебелорусского слета студенческих отрядов
Фото из архива До -5°С ожидается в Беларуси 17 ноября
Фото из архива Покупка билетов на сайте и в мобильном приложении БЖД будет недоступна утром 17 ноября
Фото из архива Семинар студентов и молодых ученых "ГИС-технологии в науках о Земле-2020" пройдет в БГУ
Главное
Во время совещания Лукашенко поручил определиться с новым механизмом уплаты дорожного сбора на уровне парламента и правительства
Минэкономики инициирует новые меры поддержки бизнеса
В Беларуси перепрофилируют максимум лабораторий для тестирования на COVID-19 методом ПЦР
Решение жилищного вопроса для молодых семей: где в Минске можно купить квартиру по цене аренды
Топ-новости
Лукашенко: Беларусь готова делать все необходимое для укрепления авторитета ЮНЕСКО
Генпрокуратура усилила надзор в сфере безопасности движения на ж/д
В Беларуси завершается уборка сахарной свеклы
Покупка билетов на сайте и в мобильном приложении БЖД будет недоступна утром 17 ноября
Масочный режим вводят в Минской области
Минэкономики предлагает обсудить изменения в указ о ремесленной деятельности
До -5°С ожидается в Беларуси 17 ноября
Джук: США поддерживают расширение присутствия американских компаний в ПВТ
Белорусские специалисты примут участие в VI Всероссийском съезде работников дошкольного образования
Врач общей практики: профессия врача священна
"Белоруснефть" разработала программу реабилитации российского Холмогорского месторождения
В Беларуси выздоровели и выписаны 95 843 пациента с COVID-19
Студотряд "Зодчие" стал победителем Всебелорусского слета студенческих отрядов
В двух районах Брестской области ограничили время работы общепита и развлекательных заведений
Предприятия Минска предложат молодежи рабочие места на электронной ярмарке вакансий 19 ноября
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.