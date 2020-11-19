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19 ноября 2020, 11:57

Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси на следующей неделе

Фото из архива
Фото из архива

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси на следующей неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Тропический ураган "Эта", который на прошлой неделе буйствовал у восточных берегов Северной Америки, теряя активность и превратившись в циклон, сейчас находится над Ботническим заливом и формирует погоду в большинстве государств Европы. В Беларуси сегодня его влияние выражено в усилении юго-западного ветра и поступлении аномально теплого воздуха", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 20 ноября, фронтальный раздел от этого циклона станет формировать погоду в Беларуси. Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром во многих районах, днем преимущественно по восточной половине страны пройдут кратковременные осадки, в основном дожди. Ветер будет юго-западный, западный, ночью и утром на большей части территории, днем местами прогнозируется сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью будет от минус 1 до плюс 5 градусов, днем - 1-7 градусов тепла.

В субботу, 21 ноября, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе, поэтому будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от нуля до минус 5 градусов, днем она будет в пределах от минус 1 до плюс 5 градусов.

В воскресенье, 22 ноября, с Западной Европы ожидается перемещение фронтальных разделов. Снова увеличится и уплотнится облачность, на большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Ожидается слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью будет от минус 5 до плюс 2 градусов, днем она будет колебаться от нуля до 7 градусов со знаком плюс.

Синоптики пояснили, что в начале следующей недели сохранится активная циклоническая деятельность в Северной Атлантике, и погоду будут формировать атмосферные фронты.

В понедельник, 23 ноября, временами пройдут осадки в виде дождя, ночью по востоку с мокрым снегом. Ветер будет западный умеренный. Местами возможен слабый туман, ночью по востоку - слабый гололед. Ночная температура воздуха будет от минус 1 до плюс 6 градусов, дневная - 3-8 градусов тепла.

Во вторник, 24 ноября, ночью на большей части территории страны, днем местами пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер ожидается северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от нуля до плюс 5 градусов, днем по юго-западу страны воздух прогреется до 7 градусов.

В среду, 25 ноября, местами прогнозируются небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер будет северо-западный с переходом на южный умеренный. В отдельных районах ожидаются туман, слабый гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем - от минус 1 до плюс 4, по юго-западу - до 5-7 градусов тепла.

Такой температурный фон будет на 2-4 градуса превышать климатическую норму, что соответствует первым числам ноября, добавили в Белгидромете.-0-

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