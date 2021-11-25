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Общество
25 ноября 2021, 12:12

Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси в выходные

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В настоящее время в Средиземноморье наблюдается период активной циклонической деятельности, и в ближайшее время здесь ожидается формирование нескольких циклонов, которые с юго-западными воздушными потоками будут продвигаться в более северные широты. Такие циклоны принято называть южными. Южные циклоны, как правило, активны, однако погодные условия, которые формируют такие циклоны, на территории нашей страны могут значительно различаться в зависимости от траектории их смещения. Наиболее ярко эти различия проявляются в холодные сезоны года, когда на части страны осадки проходят в виде снега, сопровождаясь целым букетом зимних явлений погоды, в то время как в другой части наблюдается теплая с дождями погода", - отметили синоптики.

Похожие погодные условия будут наблюдаться в субботу. Предварительно смещение циклона ожидается через западные районы Беларуси, а это значит, что наиболее сложные погодные условия ожидаются по северо-западу страны, где пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, местами сильные, в отдельных районах ожидаются налипание мокрого снега и гололедные явления, в то время как по юго-востоку республики пройдут дожди.

В ближайшие сутки, в пятницу 26 ноября, территория Беларуси будет находиться под влиянием теплой и влажной воздушной массы, днем на юго-западные районы страны сместится атмосферный фронт. Местами, а днем по юго-западу страны во многих районах страны пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер будет юго-западный, южный порывистый. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем будет от нуля до 6 градусов тепла.

В субботу , 27 ноября, под влиянием циклона ожидаются сложные погодные условия. Пройдут снег, мокрый снег и дождь, утром и днем местами прогнозируются сильные осадки. В отдельных районах ожидается налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 2 - плюс 5 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 1 градуса по северо-западу до плюс 7 по юго-востоку страны.

В воскресенье, 28 ноября, ночью еще сохранится влияние циклона, центр которого будет смещаться на Тверскую область России. Поэтому ночью на большей части территории, а днем преимущественно по западной половине страны пройдут мокрый снег и дождь. Ночью и утром по северо-востоку местами будет налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер ожидается переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью составит минус 2 - плюс 3 градуса, днем - ноль - плюс 7.

"В начале следующей недели в наши широты сместится очередной южный циклон. Однако, по предварительному прогнозу, центр его будет проходить через территорию Польши, а погодные условия в нашей стране будут определять его атмосферные фронты", - сообщили в Белгидромете.

В понедельник, 29 ноября, на большей части территории страны будут осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман, слабый гололед. Ветер будет южной четверти умеренный. Температура воздуха в ночные часы составит минус 2 - плюс 4 градуса, днем - от нуля до плюс 6, по юго-востоку воздух прогреется до 8 градусов тепла.

Во вторник, 30 ноября, в Беларуси сохранится влияние фронтальных разделов, за которыми в Беларусь начнет поступать прохладная воздушная масса со Скандинавии. Так, во многих районах страны пройдут осадки, в основном снег, мокрый снег, по юго-востоку с дождем. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 4 до плюс 2 градусов.

В среду, 1 декабря, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, днем по юго-западу возможен дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит ноль - минус 6, днем - минус 3 - плюс 3 градуса.-0-

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