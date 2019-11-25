Мокрый снег и гололед ожидаются в Беларуси на этой неделе

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь с мокрым снегом и слабый гололед ожидаются в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В начале недели погодные условия в Беларуси будет по-прежнему определять западная периферия антициклона с центром над Средней Волгой, сохранится холодная без существенных осадков погода. В середине недели погода начнет меняться, и территория страны окажется под влиянием атмосферных фронтов и теплых воздушных масс, поступающих с Западной Европы. Температурный фон начнет повышаться, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами туман и слабые гололедные явления", - сказали в Белгидромете.

Во вторник, 26 ноября, будет без существенных осадков. Ночью и утром местами ожидаются слабый туман и гололед. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6 граудсов, по восточной части страны понизится до 7-10 градусов мороза. Днем будет от минус 3 до плюс 3 градусов.

В среду, 27 ноября, в отдельных районах Беларуси ожидаются небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабый туман и гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 8 по востоку до плюс 1 градуса по юго-западу, днем - от минус 2 до плюс 5 градусов.

В четверг, 28 ноября, атмосферные фронты обусловят ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Местами ожидаются слабый туман и гололед. Температура воздуха ночью - от нуля до минус 6, днем - от минус 2 до плюс 4 градусов. По юго-западу страны ночью будет 1-3 градуса тепла, днем - плюс 5-7 градусов.

В пятницу, 29 ноября, на большей части территории пройдут кратковременные дожди, ночью и утром по северо-востоку ожидаются дождь, мокрый снег, слабый гололед. В отдельных районах возможен туман. Температура воздуха в течение суток составит от нуля до плюс 5 градусов, лишь ночью по северо-востоку при прояснениях понизится до минус 3, а днем по юго-западу страны будет 6-8 градусов тепла.

В субботу, 30 ноября, на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Днем ожидается порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, днем - от минус 1 по северо-западу до плюс 5 градусов по юго-востоку страны.

В воскресенье, 1 декабря, в отдельных районах страны ожидается мокрый снег. На дорогах местами возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, днем - от минус 4 до плюс 3 градусов.-0-

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