Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 11 декабря

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег, туман, гололедица и до 3 градусов мороза ожидается в Беларуси 11 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет облачно. Ночью на большей части территории, днем в некоторых районах пройдут осадки, в основном мокрый снег. Местами прогнозируется туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет неустойчивый 3-8 м/с.
Температура воздуха в течение суток составит от минус 3 до плюс 3 градусов.-0-
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