24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси в выходные, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В пятницу, 25 декабря, погодные условия на территории Беларуси окажутся под влиянием активных атмосферных фронтов от циклона, центр которого будет смещаться через северные районы страны. Поэтому осадков ожидается много, особенно в ночные часы. Осадки будут проходить в основном в виде дождя и мокрого снега ночью, днем будет преобладать мокрый снег. Во второй половине дня циклон покинет территорию Беларуси, и республика окажется в его тыловой части. Ветер изменит направление с южного на западный, северо-западный. Температурный фон начнет понижаться до слабоотрицательных значений, что приведет к образованию на дорогах гололедицы. Поэтому и пешеходам, и водителям необходимо быть крайне внимательными", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 25 декабря, будет преобладание облачной погоды. Ночью временами пройдут осадки (дождь, мокрый снег), местами прогнозируются сильные осадки, налипание мокрого снега. Днем во многих районах страны ожидаются кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Местами будут слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах от нуля до плюс 5 градусов, во второй половине дня ожидается понижение до 1-2 градусов мороза.

В субботу, 26 декабря, территория страны еще останется в тыловой части циклона, центр которого сместится на Тверскую область России. Будет преимущественно облачно. Ночью местами, днем на большей части Беларуси пройдет кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер будет западный порывистый. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5, а днем от минус 3 до плюс 2 градусов.

В воскресенье, 27 декабря, ночью и утром в неустойчивой воздушной массе местами по стране пройдет кратковременный снег. Днем существенных осадков не ожидается. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет южной четверти порывистый. Температура воздуха ночью составит от 1 до 8 градусов мороза, днем будет от минус 5 до плюс 1.

В начале следующей недели на территорию Беларуси сместится очередной фронтальный раздел с Балканского полуострова. В страну вновь начнет поступать теплая воздушная масса с юга Европы, и температура воздуха снова повысится.-0-

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