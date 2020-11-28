Мокрый снег ожидается в Беларуси 29 ноября

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег, на отдельных участках дорог гололедица ожидаются в Беларуси 29 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями, временами осадки, преимущественно снег, мокрый снег. Местами возможно налипание мокрого снега, слабый туман. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется переменных направлений, слабый.

Температура воздуха ночью при прояснениях - от минус 3 до минус 5 градусов, в течение суток - от минус 2 до плюс 3.-0-

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