Мокрый снег с дождем и до -2°С ожидается в Беларуси 17 декабря

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег с дождем и до 2 градусов мороза ожидается в Беларуси 17 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно. Ночью по востоку, днем местами пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидаются туман, слабый гололед, на дорогах - гололедица. Ветер прогнозируется западный, юго-западный 2-7 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 2 до плюс 3 градусов.-0-

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