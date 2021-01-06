Мокрый снег с дождем и до -5°С ожидается в Беларуси 7 января

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6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег с дождем и до 5 градусов мороза ожидается в Беларуси 7 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет преимущественно облачно. На большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1, днем будет от минус 2 до плюс 3 градусов.-0-