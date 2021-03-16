Мокрый снег с дождем и до +7°С ожидается в Беларуси 17 марта

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег с дождем и до 7 градусов тепла ожидается в Беларуси 17 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь), местами сильные осадки, в основном мокрый снег. В отдельных районах ожидается налипание мокрого снега, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется северный 5-10 м/с, днем в отдельных районах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем - 1-7 градусов тепла.-0-

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